La Selección dio vuelta de página y puso las energías en el duelo ante los croatas

Jorge Sampaoli empezará a darle forma al once inicial para el partido del jueves en el entrenamiento de hoy. Se esperan algunas modificaciones luego de un debut mundialista que dejó dudas. ¿Adentro Mercado y Lo Celso?

Luego del empate ante Islandia en el arranque del Grupo D de Rusia 2018, la Selección Argentina regresó rápidamente al búnker ubicado en la localidad de Bronnitsky (se encuentra a una hora en micro de Moscú) y ayer a la mañana realizó su primer entrenamiento con miras al encuentro clave del próximo jueves ante Croacia.

Jorge Sampaoli ya empezó a armar en su cabeza junto a sus colaboradores el once inicial y, teniendo en cuenta lo mostrado el sábado pasado, se esperan algunas modificaciones.

La actividad principal que le cupo ayer al seleccionado argentino de fútbol fue la celebración del Día del Padre, algo que convirtió en el epicentro del festejo a los dos flamantes progenitores, Gonzalo Higuaín y Federico Fazio, que debutaron en estas lides en los últimos días. Mientras, buena parte del resto del grupo de jugadores recibió la visita de los suyos en la concentración de Bronnitsy.

Hubo solamente gimnasio para los que este sábado empataron con Islandia y actividad con pelota en el campo de juego para los que no tuvieron minutos en cancha. Después, todos a digerir el mal trago del debut recibiendo el cariño de los familiares en el caso de los que están aquí, y el resto apoyándose entre sí.

Inclusive los enviados de la prensa argentina que ayer a la mañana cubrieron los 15 minutos de entrenamiento de los suplentes recibieron un “feliz Día del Padre para todos” de boca del propio presidente de AFA, Claudio Tapia, quien se encuentra siguiendo bien de cerca el día a día de la Albiceleste.

Los 80 kilómetros desandados desde el hotel Hyatt de Moscú hasta Bronnitsy estuvo tamizado por la lógica congoja de todos los componentes de la delegación que dejaron para otro día el análisis del empate con Islandia y apenas probaron bocado cuando llegaron a destino, para luego irse a dormir lo antes posible.

En definitiva, desde hoy el entrenador albiceleste trabajará tupido en el armado del equipo para el cotejo del jueves frente a Croacia.

Algunos jugadores estuvieron por debajo de la media ante los islandeses, especialmente en el sector defensivo, y ya son varios los candidatos a dejar su puesto. El entrenador sabe que no tiene muchos días para intentar darle forma al seleccionado antes del segundo encuentro en la Copa del Mundo.

El DT llegó antes

No fue una broma para un programa de televisión, pero pareció: el entrenamiento que llevó a cabo ayer la Selección Argentina sufrió un cambio de horario de último momento y el único que no se enteró fue ¡Jorge Sampaoli!

El entrenador albiceleste llegó al campo de juego y, al percatar que no había ningún jugador presente, se dio cuenta de lo que sucedida. En ese instante decidió regresar a la concentración y, luego sí, encarar la práctica con los jugadores que no tuvieron minutos el sábado ante Islandia. Igualmente eso no fue lo único que le paso al DT argentino en el agradable domingo de Bronnitsky ya que, cuando quise conducir el carrito de golf que lo llevaría hacia el campo de entrenamiento, el mismo nunca le arrancó. No está con suerte el oriundo de Casilda.

Nizhny Novgorod

El encuentro entre la Argentina y Croacia se disputará en Nizhny Novgorod, ubicada a 412 kilómetros del búnker argentino en Bronnitsky. Por esto mismo, el plantel entrenará hoy y mañana en la pequeña localidad de Moscú y, el miércoles, se trasladará a la ciudad en cuestión a la espera del partido del jueves.

¿Cómo es el estadio en donde jugará la Albiceleste? El mismo fue construido exclusivamente para esta Copa del Mundo y está ubicado en la confluencia de los ríos Volga y Oka, cerca de la catedral de Alexander Nevsky.

La zona ofrece vistas impresionantes del Kremlin de Nizhni Nóvgorod, situado en la otra orilla del Oka. Hará su estreno en la cita mundialista hoy, cuando se enfrenten Suecia y Corea del Sur a partir de las 9 de la mañana de nuestro país.

En cuanto al tercer encuentro de nuestro seleccionado, ante Nigeria, el mismo se disputará en Saint Petesburgo.