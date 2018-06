Sampaoli a puro lamento

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, reconoció hoy que terminó "frustrado" tras haber empatado 1 a 1 frente a Islandia en el debut en el Grupo D de Rusia 2018.

"Teníamos mucha ilusión y nos vamos frustrados. Esto para nosotros recién empieza. Aprenderemos de lo que pasó y tendremos que tener fortaleza para ganar el próximo partido ante Croacia", afirmó en una conferencia de prensa que brindó luego del partido.

Además, Sampaoli señaló: "Estoy preocupado porque no tuvimos un traslado rápido que le genere incomodidad a un rival que colocó mucha gente en defensa. La preocupación en no haber logrado los tres puntos, que el grupo lo vino a buscar y que teníamos muchas ganas de lo que suceda".

Al ser consultado acerca del penal errado por Lionel Messi, el técnico argentino manifestó: "Las circunstancias que marcaron el penal errado y las chances que Leo no concretó son una estadística".

"Leo tuvo mucho interés de que Argentina gane y su compromiso está intacto para que Argentina pase a la segunda ronda", añadió, tras lo cual dijo: "Hay que hacernos muy fuertes dentro del grupo para creer en nosotros y que tenemos todas las armas para ganarle a cualquiera. El grupo esta con mucha energía con muchas ganas".

En cuanto al encuentro comentó: "En el primer tiempo el equipo no tuvo la velocidad de juego que necesitaba el partido y el rival se acomodaba muy rápido. En el segundo tiempo casi lo arrinconamos en un arco a Islandia. Con equipos cerrados hay que tener mas variantes ofensivas y generar mas situaciones de gol".

"Nos faltaron apariciones verticales, la desorganización ofensiva va a generar más chances para que Argentina llegue a la clasificación. Por ahí nos falto un poco más de desorden en el primer tiempo", subrayó.

Asimismo dijo sobre el rival: "Se estructuró bien defensivamente, nos costó encontrar los espacios. Para nosotros recién empieza, aprenderemos de lo que pasó y tendremos que tener una fortaleza para poder afrontar el próximo partido".

"Cada partido es distinto, me preocupa más la lectura de proyección del partido. Más allá del gol a los 20 minutos del partido, no tuvimos un traslado rápido que generara incomodidad al rival. Lo pudimos corregir en el segundo tiempo y tuvimos más variante", expresó.

En tanto, manifestó: "Más allá que las defensas son todas distintas, tenemos que saber para el partido que nos tocará ahora qué plan de partido necesitamos para buscar los tres puntos".

Luego habló de los arqueros y señaló: "Lo de la comparativa de (Franco) Armani con (Wilfredo) Caballero no es solamente porque juega con los pies. Cuando uno elige un arquero es por sus capacidades y por los compañeros que lo rodean".

También opinó de la tarea de Eduardo Salvio como lateral: "Era una posibilidad que nos daba el partido sabiendo que (Maximiliano) Meza iba por adentro y necesitábamos un lateral que fuera profundo".