El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, confesó ayer en Moscú que se le pone “la piel de gallina” cuando piensa en “la cantidad de compatriotas que están ilusionados con este equipo”, durante la primera conferencia de prensa que ofreció en Rusia a un día del debut ante Islandia, que abrirá hoy el Grupo D del certamen.

“La verdad es que se me pone la piel de gallina al saber que hay tanta gente ilusionada en este mes con el equipo y creo que mañana (por hoy) van a ser 40 millones los argentinos que estarán empujándonos contra el arco de Islandia”, manifestó Sampaoli durante una charla conjunta con el defensor Nicolás Tagliafico ofrecida en el estadio de Spartak Moscú, sede del cotejo de hoy.

“En este momento estamos con mucha ilusión en relación con lo que generó el equipo de cara a la Copa del Mundo, porque llega muy consolidado detrás de una idea y muy bien preparado en todo sentido”, resaltó.

Sampaoli rompió sus propias reglas al dar a conocer el equipo titular un día antes del partido, aunque no sorprendió porque fue la misma formación que se venía anticipando desde el pasado martes, vale decir con Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Javier Mascherano, Lucas Biglia y Angel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

“Creo que esta formación de Argentina es la que necesita el equipo en el inicio de la Copa del Mundo”, justificó Sampaoli, reconocido hincha riverplatense que tuvo elogiosos comentarios para el volante de Independiente, Maximiliano Meza, a quien definió como “el empleado del mes”.

“Argentina sigue siendo una potencia futbolística y por eso hay que entender a la perfección qué es lo que necesita Lionel Messi y él también debe saber lo que necesitan sus compañeros”, apuntó.

“A Messi lo veo muy bien, muy ilusionado. Con las capacidades que tiene, no debería tener mucha presión, porque nos hace disfrutar de su juego. Pero no creo que sea su Mundial, sino que pretendemos que disfrute en el campo de juego, porque eso nos servirá a todos”, advirtió Sampaoli.

El plantel argentino llegó ayer al atardecer a Moscú, proveniente de la concentración de Bronnitsy, para hospedarse hasta hoy en el hotel Hyatt y así evitar que el tránsito demore la llegada a la sede del encuentro, el estadio de Spartak Moscú.

Messi fue el único de la delegación que se acercó a la veintena de personas que los estaban esperando, firmó autógrafos, se sacó algunas selfies y lanzó al aire un “estamos muy bien” para devolver ese aliento y cariño de los hinchas argentinos.

Y en cuanto a Marcos Rojo, incorporado aquí como segundo zaguero central en desmedro de quien venía ocupando esa posición, Federico Fazio, favorecido por su condición de zurdo, dijo que el jugador de Manchester United “da un buen perfil de salida y un buen pase para la elaboración inicial”. En cuanto al rival de hoy resaltó la “preocupación por la altura de sus jugadores. Y la tendremos que neutralizar desde algún aspecto organizativo. Ellos no solamente tienen una estatura como para complicarnos, sino que además aprovechan muy bien la segunda pelota, y por eso trabajamos mucho sobre ese punto”, detalló.

“Otro tema de análisis fue el de los arqueros, y más allá de la paridad existente entre los tres, que mantuvieron un nivel muy alto en este tiempo, elegimos a Caballero porque con él tuvimos un mejor tiempo de trabajo. Pero reitero que todos están en un gran nivel”, enfatizó.

“Otro tema fue la media cancha, y para protegerla más optamos por Javier Mascherano y Lucas Biglia juntos, relacionado con el tema de que tenemos un lateral como Salvio con netas características ofensivas”, advirtió Sampaoli.

Finalmente Sampaoli reconoció que para “armar el equipo tomamos en cuenta primero los rendimientos, que fueron muy parecidos. Y en ese desarrollo había que establecer también rendimientos compatibles entre sí. Y en ese punto, por ejemplo, está el caso de Paulo Dybala, que tuvo una formación muy gratificante. Ahora lo más importante será ver en qué partido o en qué momento se puede establecer el vínculo con Messi, algo que venimos buscando desde que llegamos a la selección", concluyó.