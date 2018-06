"Es otro sueño que me cumple Estudiantes", dijo el "Chino" Benítez

Leandro "Chino" Benítez fue presentado ayer como nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata luego de tres interinatos, lo que definió como "otro sueño" que le cumplió el club "pincharrata".

"Estudiantes me cumplió todos los sueños. Como jugador y hoy como técnico, más no le puedo pedir", dijo ayer el ex jugador campeón de la Copa Libertadores 2009 en el predio que la institución posee en City Bell.

En conferencia de prensa, Benítez, junto al secretario técnico del Departamento de Fútbol, Agustín Alayes, manifestó "estar capacitado y con ganas de trabajar" ya confirmado en cargo que heredó tras la salida de Lucas Bernardi.

"Es un orgullo para mí ser el técnico de la primera de Estudiantes. Un desafío muy lindo en la institución de la que soy hincha. Intentaré dar lo máximo para que el equipo se mantenga en los primeros planos", afirmó.

"Chino" Benítez, DT interino desde el 24 de mayo, logró clasificar de inmediato a Estudiantes a los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará al actual campeón, Gremio de Porto Alegre.

El ex jugador y entrenador de Reserva estará acompañado por Juan Krupoviesa, Laureano Franchi y los preparadores físicos Horacio Ferrer y Juan Tamone.

Por otra parte, se conoció que el lateral Sebastián Dubarbier, proveniente del Almería de España, no continuara su carrera en Estudiantes, y más allá del interés de Huracán y de Belgrano de Córdoba, proseguirá su carrera en el Deportivo La Coruña de la segunda división española.