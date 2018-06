Se juega la sexta del Apertura

Hoy se jugará de manera íntegra la sexta fecha del Torneo de Primera División Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Salvo Defensa Argentina vs. Sarmiento, quienes comenzarán a jugar a las 14.15, el resto de los encuentros se iniciarán a las 15 horas, destacándose que el domingo no habrá actividad por la celebración del "Día de Padre".

En definitiva, la programación prevista es la siguiente: A las 14.15, Defensa Argentina vs. Sarmiento, con preliminar de predécima desde las 13.15. A las 15: Origone Fútbol Club recibe a Mariano Moreno; Villa Belgrano espera en su cancha a Deportivo Baigorrita; Independiente será anfitrión de Jorge Newbery; Rivadavia de Lincoln será local ante Ambos Mundos y BAP recibirá a Rivadavia de Junín. Jornada libre tendrá River Plate.