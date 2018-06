Sarmiento busca un arquero

Se terminó el préstamo de Fernando Pellegrino, no habrá renovación y por eso el arco del Verde está vacante. Según pudo averiguar este diario, en las últimos horas la dirigencia de Sarmiento comenzó a sondear las opciones que ofrece el mercado de pases pero aún no hay nombres confirmados.

Hasta el momento, los arqueros que continuarían serían Manuel Vicentini, Pablo Fernández y Lautaro Amade; mientras que habría un interés por parte del club en sumar al pibe Facundo Daffonchio, de último paso en Independiente de Junín.

Entre las novedades, también anoche se desarrolló una importante reunión entre el entrenador Iván Delfino e integrantes de la comisión directiva para avanzar con el armado del nuevo plantel y delinear los trabajos de la pretemporada.

En el marco de esta reconstrucción, cabe recordar que ya son varios los futbolistas del Verde que no estarán. Además de Pellegrino (su pase pertenece a Defensa y Justicia), se irán el defensor Ramiro Arias, el volante Gonzalo Bazán y el delantero Ignacio Cacheiro. Entre las bajas también está el defensor Matías Sarulyte, el volante Renzo Spinaci y los delanteros Patricio Vidal y Joaquín Boghossian.

Además, el volante Nahuel Estévez debería regresar a Estudiantes de La Plata; y el delantero Lucas Passerini a Tigre.

Y los que sí se quedarían serían los defensores Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa, Maximiliano Méndez, Federico Pieretto y Facundo Castet; los volantes Guillermo Farré, Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Eric Palleros, Iván Etevenaux y Fermín Antonini; y los delanteros Nicolás Miracco, Santiago Rosa y Julián Brea.

Por último, la dirigencia también tendría que negociar los contratos del defensor Javier Capelli y de los volantes Nicolás Rinaldi y Gabriel Sanabria.