Jorge Sampaoli puso énfasis en el aspecto defensivo en la práctica

A horas del debut frente a Islandia, el director técnico de la selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, se preocupó por la transición en retroceso defensivo, en la práctica de fútbol que dispuso en el predio del combinado albiceleste.

Después de haber trabajado intensamente la pelota parada, al estilo contraatacador del rival del sábado será imprescindible contrarrestarlo para no sufrir secuelas desagradables.

Y en esa tarea ayer fueron fundamentales los idas y vueltas de los laterales Eduardo Salvio y Nicolás Tagliafico, sobre todo el primero, desacostumbrado a la marca porque su orden natural es el de delantero.

Claro que el entrenador descansa en este rubro en una decisión que adoptó ya el pasado martes, y fue la de incluir a Lucas Biglia como ladero de Javier Mascherano para equilibrar el juego en la media cancha.

Esto significa que por primera vez contradecirá Sampaoli su idea primaria de que los sistemas de juego son solamente defensivos, ya que su emblemático 2-3-3-2 será utilizado solamente para atacar, ya que en ese retroceso deberá mutar inevitablemente a un 4-4-2 si no quiere padecer reveses inesperados.

El equipo argentino trabajó ayer en doble turno a puertas cerradas en Bronnitsy y sobre el final de la tarde los futbolistas presenciaron el partido inaugural del certamen.

En medio de la jornada, entre práctica y práctica, la delegación argentina se enteró de que el árbitro designado para el cotejo ante los islandeses será un polaco, Szymon Marciniak, de 36 años, que está en Rusia haciendo su primera experiencia mundialista.

Con equipo confirmado entonces, Argentina saldrá a la cancha el sábado a las 10 (16 de Rusia) con la alineación que viene trabajando Sampaoli desde hace 48 horas, y que seguramente, por el estilo de posesión del próximo rival, Croacia, cambiará para la segunda presentación en este Grupo D de la Copa del Mundo.

Argentina alineará entonces a Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Lucas Biglia, Javier Mascherano y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Aguero.

Enojo de Tapia

El que en tanto se mostró muy preocupado, pero por otros menesteres alejados de Rusia, fue el presidente de AFA, Claudio Tapia, que en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en Moscú manifestó su disconformismo para con la Confederación Brasileña de Fútbol por haber votado a Marruecos durante el Congreso de la Fifa que terminó decidiendo la sede compartida entre los Estados Unidos, México y Canadá para la organización de la Copa del Mundo de 2026.

“No me pareció bien lo que hizo Brasil. Habíamos quedado en votar a Estados Unidos y no cumplió su palabra”, lanzó sin tapujos el titular afista.

"Lo que pasa es que la simpatía a veces lleva a la traición", disparó posteriormente, endureciendo su discurso por no haber cumplido los brasileños con lo que se habían comprometido, que era votar en conjunto por la triple candidatura de Estados Unidos, México y Canadá.

De cualquier manera, y más allá del repentino cambio de rumbo de los brasileños, otro tema en cuestión pasa por saber si la FIFA otorgará dos sedes mundialistas americanas después de Qatar 2020, ya que después de 2026, para 2030 la propia Argentina planea candidatearse junto con Uruguay y Paraguay, en otra propuesta tripartita..

El que contradijo a Tapia fue Diego Maradona, quien sostuvo que elegir Estados Unidos (donde él fue suspendido por dóping en 1994) y Canadá "no fue acertado, porque en esos países no hay pasión por el fútbol", al tiempo que juzgó que "México no se lo merece porque en los mundiales juegan tres partidos y se van a su casa. Y así y todo ya organizaron dos", cuestionó.

Finalmente Tapia se hizo cargo del caso del despido del entrenador de la selección española, Julen Lopetegui, por haber arreglado su incorporación a Real Madrid a espaldas del titular de la Real Federación Española, Luis Rubiales, para después de esta Copa del Mundo.

"Si me hubiese pasado lo de Lopetegui con Sampaoli, también lo habría despedido aunque estuviéramos en la previa de una Copa del Mundo", remarcó "Chiqui" Tapia en tono corporativo.