Pitana pasó inadvertido en el partido inaugural

El debut de Néstor Pitana en el Mundial de Rusia 2018 pasó inadvertido. Y eso, cuando se trata de un árbitro de fútbol, es la mejor noticia posible. Que el árbitro no haya sido protagonista significa que hizo una tarea correcta. Y precisamente eso ocurrió con el juez argentino en el Rusia 5 vs. Arabia Saudita 0 con el que ayer se levantó el telón en suelo ruso.

El misionero, de 42 años, estuvo secundado por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, como asistentes, y siempre estuvo atento a las jugadas, manejó los tiempos con criterio y las dos tarjetas amarillas que mostró estuvieron acertadas.

Este fue el quinto partido mundialista de Pitana tras su participación en Brasil 2014 y se mostró seguro al pitar cada falta de las 32 que sancionó (22 a favor del local y 10 para la visita). Tal fue la acertada tarea del misionero que no tuvo necesidad de utilizar VAR (árbitro asistente de video) en cuyo equipo estaba el también argentino Mauro Vigliano.

A los 35 minutos del primer tiempo, Pitana evitó entrar en el engaño que le planteó Vladimir Gabulov y no sancionó penal cuando el mediocampista se tiró en el área ante la marca de Osama Hawsawi.

En cada intervención, mostró decisión y hasta retrotrajo alguna jugada luego de haber dado una mínima ley de ventaja.

La única “perlita” que tuvo el partido y pasó desapercibida fue un offside que Maidana no sancionó, y por ende Pitana tampoco, de Vladimir Gabulov en el primer tiempo, cuando el partido iba 0 a 0.

En las tarjetas amarillas, el misionero reaccionó sin problemas: primero ante una innecesaria falta del mediocampista local Aleksandr Golovin en la mitad de la cancha, cuando el conjunto local ya ganaba 3 a 0, y sobre el final, con el marcador 4 a 0, amonestó de manera acertada a Aljassam Taiseer, por una falta en la puerta del área que derivó en el quinto gol, marcado por Golovin.

Muchas veces cuestionado en el fútbol argentino, Pitana siguió de cerca las acciones entre los dos equipos peor ubicados en el ranking de la Fifa, que justificaron con el correr de los minutos justamente sus realidades futbolísticas.

Sin situaciones de tensión, ni pierna fuerte, ni jugadas polémicas, Pitana salió airoso de su estreno en su segundo Mundial, después de su muy buena actuación en Brasil 2014 , donde después de dirigir cuatro partidos, debió culminar su actuación debido a que el seleccionado argentino avanzó hasta las últimas instancias.

En el Mundial de Brasil, el misionero, de 42 años, arbitró en Rusia 1 vs. Corea del Sur 1, Estados Unidos 2 vs. Portugal 2 y Honduras 0 vs. Australia 3, por la etapa de grupos, y Francia 0 vs. Alemania 1, por los cuartos de final.