Argentina ya tiene el equipo para el debut en el Mundial

El entrenador Jorge Sampaoli ya tiene decidido el equipo que afrontará el debut mundialista frente a Islandia el próximo sábado en Moscú, reafirmando a la dupla Javier Mascherano-Lucas Biglia en la mitad de la cancha, Eduardo Salvio en el lateral derecho y Marcos Rojo como segundo zaguero central, mientras que Sergio Agüero será el punta.

La práctica matutina de la víspera le dio a Sampaoli más certezas respecto de las que venía manejando en los dos últimos días y se afirmó en su convicción de alinear para el sábado a Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Lucas Biglia, Javier Mascherano y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

De esta manera y tras analizar también distintas variantes defensivas para contrarrestar el juego aéreo de Islandia, el técnico armó un equipo con la característica defensiva anunciada durante su última conferencia de prensa en Buenos Aires, que se basa en un sistema 2-3-3-2.

Es que, conocedor de que los islandeses se harán fuertes en su bloque defensivo y para ello deberá perforarlo por los costados, Sampaoli eligió a un delantero natural como Eduardo Salvio para ocupar el lateral derecho de la última línea, con la idea de que se suelte en simultáneo con quien ocupará el otro costado de la cancha: Nicolás Tagliafico.

Y para eso, necesitará más equilibrio en la zona media, con un volante neto de marca como Mascherano, uno mixto como Biglia y otro con más juego y proyección ofensiva como Maximiliano Meza, el único futbolista titular que actúa en un club argentino.

Y por delante del mediocampista de Independiente estarán en la ofensiva Lionel Messi, Di María por izquierda y Agüero.

La práctica de ayer confirmó lo trabajado por Sampaoli, que nunca repitió equipo en sus 11 partidos al frente del seleccionado argentino, en una jornada matutina con buenas noticias por el regreso al trabajo grupal de Ever Banega, pero también algunas molestias por las ampollas que le salieron en los pies a Marcos Rojo a raíz de haber estrenado botines.

Lo que llama la atención después de tantas pruebas desarrolladas en el laboratorio futbolístico de Sampaoli, aún inclusive cuando Manuel Lanzini se insinuaba para ser titular en el debut, es que en ninguna de las ecuaciones que se manejaron sobre una formación titular apareciera Paulo Dybala.

El cordobés se mueve en los entrenamientos como si fuera un colegial en estado puro, con su natural sonrisa siempre en exhibición, pero a la hora de la consideración del técnico parece ser, incomprensiblemente por sus calidades futbolísticas en comparación con las de varios de sus compañeros, el jugador de campo número 20.

Y es más extraño esto cuando la necesidad de un buen pie, una pegada precisa y buena resolución en espacios reducidos resultarán poco menos que imprescindibles para fisurar ese pétreo armado defensivo de los islandeses.

Pero Sampaoli ya tiene todo resuelto, y también por primera vez desde que se llegó a Rusiase conoció lo que pasará con la selección en los próximos días.

Por empezar hoy habrá prácticas cerradas a la prensa, ya que la tarde de la víspera fue dedicada a que los futbolistas vean más videos sobre los movimientos de lslandia, mientras que el viernes habrá práctica abierta de 15 minutos en Bronnitsy porque el seleccionado nacional, siempre contra la corriente reglamentaria en este aspecto desde que inició este ciclo mundialista con Gerardo Martino, no realizará el reconocimiento del campo de juego de Spartak de Moscú, sede del debut.

El único que estará allí a las 13 del viernes en Argentina (19 locales) será el técnico Jorge Sampaoli, para ofrecer su primera charla en Rusia y la última antes de meterse de lleno en la competencia mundialista, esa que viene madurando en su cabeza ya no desde que es el entrenador de la selección, sino desde que era un niño allá en su Casilda natal.