Carlos Tevez esperaba jugar en Rusia 2018

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tevez le dijo a un diario italiano que se “esperaba estar en el Mundial de Rusia, por eso volví a Boca” y que en esa competencia “la selección tiene que aferrarse a Messi” y que “Argentina es favorita”. En un reportaje publicado ayer en el diario italiano Corriere della Sera, Tevez señaló que “Messi es la principal esperanza de la Selección”.

“No creo que sea su último Mundial. Hay que aferrarnos a él en lugar de preguntarnos todos los días si es el mejor de todos o no, eso no tiene sentido. No nacerá uno como el de nuevo muy pronto”, opinó el futbolista de Boca.

También pronosticó que “Argentina es favorita, sólo Alemania y Brasil están a nuestro nivel, el Mundial nos lo jugamos con ellos”.

Tevez comentó que “esperaba estar en el Mundial, había vuelto a Boca desde China por eso; pero luego tuve una lesión muscular y entendí que no lo lograría. Siento que la edad pesa, la recuperación se vuelve cada vez más lenta”.

También dijo que piensa retirarse de la actividad futbolística “a fines de la temporada 2019”, cuando tenga 35 años, y que “ya está decidido”.

En la entrevista el “Apache” resaltó también las virtudes de sus compatriotas Mauro Icardi y Lautaro Martínez, flamente incorporación del Inter de Milán. Del ex futbolista de Racing Club comentó “¡qué jugador! me hace acordar cuando yo era joven... tiene hambre de gol, posee mucha técnica. De los jóvenes argentinos me parece que es absolutamente el mejor”.

Con relación a Icardi consideró que “es una pena que no haya ido con el seleccionado al Mundial de Rusia; es un jugador fuerte, pero la competencia es enorme. Dybala (Paulo) e Higuaín (Gonzalo) no pueden faltar, espero un gran Mundial de ambos”, dijo el ex jugador de Corinthians de Brasil; West Ham, Manchester United y Manchester City de Inglaterra y Juventus de Italia.