La dupla Javier Mascherano-Lucas Biglia, estaría en la zona de volantes

La dupla “de hierro” que se había adueñado de la media cancha argentina desde el pasado Mundial de Brasil volverá a integrarse de cara al debut con Islandia del próximo sábado en el estadio del Spartak Moscú, escenario del punto de partida de los dirigidos por Jorge Sampaoli en Rusia.

Pruebas y más pruebas. Análisis y más análisis. Así transcurren los días en el predio de Bronnitsy, con la mira puesta en Islandia, al que ya Sampaoli “le sacó la ficha” por completo y con ello tiene en mente el equipo para el debut.

El casildense considera que los islandeses no van a salir a atacar a Argentina y por ello trabajará en pos de perforarlos por los costados, pero también experimenta con la pelota parada, sobre todo en defensa, porque ese es uno de los fuertes del rival del debut cuando de atacar se trata.

De esta manera, el laboratorio ya empezó a probar el producto de tantos estudios y a los ingresos de Eduardo Salvio como lateral por derecha en lugar del más defensivo Gabriel Mercado y el de Sergio Agüero por Nicolás Higuaín, en estas horas y en función de lo anterior, le agregó en la mitad de la cancha el acceso de Lucas Biglia por Giovani Lo Celso, algo que ya empezó a practicarse con intermitencias el lunes y se incrementó ayer.

Esto tiene que ver con la necesidad de darle equilibrio a la media cancha y no abandonar a un Mascherano ya de 34 años (los cumplió el viernes pasado) batallando sólo en la transición argentina.

Es que la idea del “Zurdo” de Casilda pasa por lanzar constantemente al ataque a los laterales Salvio y Nicolás Tagliafico y que Maximiliano Meza y Angel Di María se adelanten a ellos por ambos lados, dejando para la última instancia del ataque al “Kun” Agüero aglutinándose a la magia de Lionel Messi.

De esta manera, el mentado dibujo 2-3-3-2 anunciado por Sampaoli en su última conferencia en Argentina tendrá en Meza al punto de adaptación para que en determinadas circunstancias se vuelva un 4.-4-2.

Así las cosas, para el primer sistema los elegidos por el técnico incluyen a Nicolás Otamendi como primer marcador central y a Marcos Rojo como segundo (un derecho y un zurdo como mandan los libros de la defensa), con Salvio, Mascherano y Tagliafico para la primera línea de tres, y Meza, Biglia y Angel Dí María para la segunda, instalándose por delante de todos ellos Messi y Agüero. Wilfredo Caballero sigue firme en el arco.

Y cuando haya que marcar equilibrio y recurra al 4-4-2, Argentina tendrá a Salvio, Otamendi, Rojo y Tagliafico en el fondo; Meza, Biglia, Mascherano y Di María, con la dupla que hasta comparte habitación en la concentración de Bronnitsy, Messi y Agüero, allá arriba.

Pero lo novedoso de este planteo es que como ante España, en la goleada 1-6, estarán juntos Biglia y Mascherano, pese a la lesión en la parrilla costal derecha del primero y el almanaque que cada vez le pesa más al otro.

Pero en definitiva Sampaoli apuesta al equilibrio y la experiencia en la media cancha, algo difícil de encontrar y necesario de tener cuando de debutar en un Mundial se trata. Y en ambas circunstancias los antecedentes favorecen a estos dos gladiadores de un equipo que los tuvo como destacados en la anterior edición ecuménica.

No habrá entonces espacio para la juventud veinteañera de Lo Celso en el debut, sino para los treintañeros Mascherano y Biglia, también compañeros de habitación en Bronnitsy ahora y en cada oportunidad en que fueron convocados a la selección desde antes de que Alejandro Sabella fuera el técnico de la selección.

El entrenador argentino parece tener bastante clara esa situación y los trabajos de este martes se repitieron respecto de los de ayer por la tarde, con 10 jugadores por un lado y otros nueve por el otro, con los tres arqueros incluidos y Ever Banega siempre a un costado con una simbólica pechera roja, haciendo trabajos diferenciados.