Pitana, con el pintense Maidana y Belatti, en el encuentro inaugural

El misionero Néstor Pitana, junto al pintense Hernán Pablo Maidana, y a Juan Pablo Belatti (como asistentes), dirigirán el partido inaugural del Mundial que protagonizarán mañana jueves los seleccionados de Rusia y Arabia Saudita, por el Grupo "A".

Según informó de manera oficial la FIFA, el argentino y sus colaboradores fueron seleccionados para uno de los encuentros más importantes de la competencia, destacándose que Pitana ya estuvo secundado por los mismos líneas en el Mundial de Brasil 2014.

En tierras cariocas, dicha terna cumplió gran labor al punto tal que fue una de los pocas en dirigir cuatro partidos, aunque no pudo ir a la final debido a que Argentina llegó al partido trascendental ante Alemania.

En la fase de grupos, controlaron Rusia-Corea del Sur, Estados Unidos-Portugal y Honduras-Suiza y en cuartos de final, arbitraron el cotejo Alemania-Francia.

Pitana no tiene una gran valoración en Conmebol y en la AFA, donde en los últimos años no estuvo en designaciones para partidos importantes.

No obstante, para el suizo Massimo Busacca, jefe de árbitros de la FIFA, es uno de los principales exponentes al punto tal que lo seleccionó para Rusia a pesar que las autoridades del referato en la Argentina y la AFA sugirieron que vaya Patricio Loustau.

Néstor Pitana nació en Misiones el 17 de junio de 1975, fue jugador, basquetbolista y actor, ya que tuvo un papel menor en la película "La Furia", mientras que en 2007 debutó dirigiendo en la Primera División del fútbol argentino y en 2010 se convirtió en árbitro internacional.

En tanto, su colaborador Nº 1, Hernán Maidana Fiorini tiene 46 años, es oriundo de la vecina ciudad de General Pinto y pasa a ser el árbitro récord del fútbol argentino, ya que es el

único que hasta el momento dirigirá en tres mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

Además, participó en los Juegos Olímpicos de Beijing, en Copas Internacionales (Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias Mundialistas) y otros torneos de jerarquía, siendo primo de María Victoria Fiorini, esposa del intendente de Junín, Pablo Alexis Petrecca.

El segundo asistente, Juan Pablo Belatti nació en Saladillo (Buenos Aires) hace 39 años.