Arrancó la reestructuración

Son días de muchos llamados y especulaciones. Unos se quedarán y otros se irán. Así está marcada la realidad en Sarmiento.

Pensando en el próximo Campeonato de la B Nacional, el director técnico Iván Delfino ya tendría todo acordado para continuar en el cargo. El DT que llevó al Verde hasta la final del reducido tendría el "ok" de la mayoría de los integrantes de la comisión directiva y es por eso que su continuidad en el cargo dependería de una simple reunión.

En los pasillos del mundo Sarmiento se comenta que el DT ya habría dado el "sí" y que además habría entregado una lista con los jugadores que no tendrá en cuenta y otra con los que le gustaría tener.

Antes de viajar a Rusia para ver el mundial, el presidente del club Fernando Chiófalo habría dejado las principales indicaciones de trabajo.

Según pudo averiguar Democracia, es casi un hecho que los jugadores que no estarán en el próximo torneo serán el arquero Fernando Pellegrino, el defensor Ramiro Arias, el volante Gonzalo Bazán y el delantero Ignacio Cacheiro. También ya habrían armado las valijas el defensor Matías Sarulyte y los delanteros Patricio Vidal y Joaquín Boghossian.

En definitiva, serían siete los jugadores del Verde que no estarán en el próximo plantel. Con respecto al atacante Lucas Passerini, por el "Tanque" habrían llegado varias propuestas pero la intención de la dirigencia es convencer al delantero para que se quede en el Verde en el torneo que se aproxima.

En resumen, para los próximos días la intención de la comisión directiva es confirmar oficialmente la continuidad del DT Iván Delfino y presentar el proyecto futbolístico que el cuerpo técnico tiene pensado desarrollar para el certamen que comenzará en agosto.