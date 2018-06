Claudio Yópolo y varios dirigentes del interior del país se reunieron en Olavarría con Pablo Toviggino

Integrantes de la Unión de Ligas Bonaerenses de la Región Pampeana Norte de fútbol estuvieron presentes en una importante reunión, realizada recientemente en la ciudad bonaerense de Olavarría.

Encabezó el encuentro el presidente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, el santiagueño Pablo Toviggino, a quien acompañaron el delegado federal, Jorge Garavano, y el ex presidente del Club Nueva Chicago, Daniel Ferreiro.

También participaron de la reunión el presidente de la Unión de Ligas y delegado federal, el juninense Claudio Yópolo, a quien acompañaron el coordinador liguista, David Forconi, y el presidente de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, el pintense Ricardo V. Ruani.

Se analizaron durante el cónclave distintos temas que hacen al balompié del interior y a la unidad dirigencial en toda la Provincia de Buenos Aires, produciéndose un productivo intercambio de opiniones.



Recordemos que la Unión de Ligas Bonaerenses de la Región Pampeana Norte es presidida por el juninense Claudio Yópolo; Vicepresidente primero, Gustavo Oaking (Liga de San Nicolás); Vicepresidente segundo, Alcides Carabajal (Liga de Arrecifes); Secretario ejecutivo, Jorge Garavano (Liga de Salto Argentino); Pro secretario ejecutivo, Cristian Lescano (Liga de General Arenales); Tesorero, Oscar Peracca (Liga Bragadense de Fútbol) y Protesorero, Ricardo V. Ruani (Liga Amateur de Deportes de Lincoln).

Son vocales titulares: Alejandro Ruitiña (Liga de Escobar), C. González (Liga Deportiva Central Vedia) y representantes de la Liga de Luján y de la Liga de Baradero.

Muy duros con Marcelo Tinelli

Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la presidencia de A.F.A., y Daniel Ferreiro, vocero de la misma entidad y ex dirigente de Nueva Chicago, le respondieron desde Olavarría a Marcelo Tinelli, quien se había burlado de Claudio Tapia tras la suspensión del partido amistoso del seleccionado argentino en Israel.

A través de sus cuentas de Twitter, Ferreiro y Toviggino publicaron fuertes críticas hacia el excandidato a presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y dirigente de San Lorenzo, actualmente en licencia.

“Te pensé más inteligente, pero ya burlarte de una situación delicada no hace más que confirmar lo mal que estás de salud. Como Dirigente Deportivo, ‘fuiste’ una vergüenza. ¿ Ahora querés jugar a ser político partidario y te gusta aplaudir ?. Guau, 38 a 38, te acordás ?”, escribió Toviggino, en un mensaje dirigido a la cuenta @cuervotinelli.

Ferreiro, por su parte, ex dirigente de Nueva Chicago y actual vocero de Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un irónico mensaje con el lema “feliz día del periodista” y dos fotos de Marcelo Tinelli.



Una de ellas con Cristóbal López (su ex socio en "Ideas del Sur") y otra en su rol de conductor del programa “Bailando por un Sueño”. Luego, el vocero de Tapia también reprodujo en su perfil el mensaje de Toviggino.

Tinelli no contestó hasta el momento los mensajes de los dirigentes pero en su última aparición en la red social republicó una noticia en la que el canciller Jorge Faurie se desligaba de las decisiones afistas.