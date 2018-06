Guzmán y Meza en el primer equipo que paró Sampaoli

Jorge Sampaoli dispuso una práctica de fútbol ante el seleccionado Sub-20 durante el entrenamiento que el combinado nacional realizó en la ciudad deportiva de Barcelona. Luego de la cancelación del amistoso con Israel, el técnico prueba el equipo.

Los futbolistas de campo que arrancaron el ensayo fueron: Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Maximiliano Meza; Lionel Messi, Sergio Agüero y Angel Di María.

El arquero del equipo fue Nahuel Guzmán, mientras que Wilfredo Caballero atajó para el Sub-20. De todas formas, y como suele ser habitual en la de idea de Sampaoli, el guardameta titular suele formar parte del conjunto suplente o en este caso del seleccionado juvenil.





​​​​​​​Dybala, con miedo

Paulo Dybala es consciente de la potencialidad de Francia de cara a Rusia 2018: “Tiene un equipo con jugadores importantes y jóvenes que tienen mucho futuro a nivel de Selección. Viendo los posibles cruces, sería mejor evitarlo”.

Además, el oriundo de Córdoba mencionó sus posibles candidatos: “Si querés llegar a la final, muchas veces tenés que cruzarte con los mejores. Brasil, Alemania, España o Francia van a ser las selecciones que van a estar ahí arriba y lo vienen demostrando desde hace muchos años”.

Asimismo, en su charla para la televisión argentina, confesó su fanatismo por Lionel Messi. “Siempre tuve a Leo como un ídolo. Siempre lo admiré y lo sigo admirando por lo que hace, por lo que hizo y seguramente por lo que hará”, sentenció.

Además, aseguró: “Es un jugador increíble al que uno trata de mirar y aprender de los más pequeños detalles que le puede sacar”.

Para cerrar, contó cómo es compartir las prácticas con el jugador del Barcelona. “Verlo jugar es increíble, pero también, por suerte, lo vemos entrenar todos los días y lo es más”, finalizó.

Por su parte, Giovani Lo Celso, una de las grandes apariciones de los últimos años, habló mano a mano con TyC Sports en la previa de lo que será su primer Mundial, donde además se perfila para ser titular.

“Antes que nada trato de disfrutar y aportar mi granito de arena desde donde me toque.

He tratado de aprender muchas cosas, estoy rodeado de grandísimos jugadores. Jugar un Mundial es un sueño”, manifestó.

Y consultado sobre su versatilidad en el mediocampo, explicó: “En Europa no se juega con enganche, tuve que adaptarme a jugar de interior, que es una posición que me gusta porque me permite pisar el área y me da libertad y jugué de volante más retrasado”.