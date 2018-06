“Griezmann es un jugadorazo”, dijo Messi

Faltan apenas 9 días para que la Selección haga su estreno en Rusia 2018, cuando se enfrente ante Islandia en Moscú. Mientras tanto, Leo Messi, entrevistado por Mundo Deportivo, habló sobre la posible llegada de Antoine Griezmann al Barcelona, la sorpresiva declaración de Cristiano Ronaldo tras la final en Kiev, la dimisión de Zidane y algunos temas más.

Al ser consultado acerca de la chance de que el delantero francés termine arribando al club catalán, el 10 se entusiasmó: “Con los buenos jugadores es fácil entenderse y Griezmann es uno de esos, está pasando por un momento de su carrera excepcional. Después ya verá el técnico cómo lo acomoda, pero obviamente es un jugadorazo y nos entenderíamos”.

Leo piensa que el punta del Atlético de Madrid podría aportarle jerarquía al equipo: “Cuanta más calidad tengamos, mejor. Queremos ser el mejor equipo del mundo y para eso queremos tener a los mejores y ya luego es problema del míster”, bromeó

Luego, hizo referencia a la renuncia de Zidane y su alejamiento del banquillo Merengue: “Sorprendió mucho, nadie lo esperaba. Pero tendrá sus razones. Nadie le puede decir nada. La verdad es que fue buena la manera en la que se fue... Después de todo lo que ganó”.

Sobre Cristiano y su sorpresiva declaración tras ganar la final de la Champions en Kiev, el crack rosarino no quiso entrar en polémicas: “No sé qué se le habrá pasado por la cabeza, qué piensa, ni sus motivos para decir lo que dijo. Seguramente tendrá sus razones, son decisiones personales de las que no puedo opinar. No puedo decir mucho”.