Gimnasia ya sumó ocho bajas

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya tiene confirmadas ocho bajas y podría sumarse otros futbolistas en los próximos días, en tanto aún no está confirmada la continuidad de la dupla técnica que integran Darío Alaniz y Alejandro Abaurre, de cara a su participación en el torneo de la Primera B Nacional, que se iniciará en agosto próximo y para el que ascendió recientemente desde el Federal A.

Los futbolistas que finalizaron en junio su vínculo con el club y no renovaron son el arquero Ezequiel Viola; los defensores Diego López, Walter Poblete, César López Fretes y Nicolás Inostroza; los volantes Agustín Briones y Santiago Domínguez; y el delantero Iván Agudiak.

Otros jugadores de los que también caducaron sus contratos y tendrán que resolver su situación con la dirigencia son los defensores Lucas Fernández y Yair Marín; los volantes Neri Espinosa, David Garay, Sergio Oga y Pablo Cortizo; y el delantero Patricio Cucchi.

Además, se aguarda la llegada a esta provincia del presidente del club de calle Lencinas, Fernando Porreta, a fin de reunirse con la dupla técnica integrada por Darío Alaniz y Alejandro Abaurre, donde quedará definida su continuidad o no.

Ambos técnicos asumieron la conducción del “blanquinegro” tras el alejamiento de Marcelo Fuentes, para dirigir al equipo en el Reducido del Federal A, que otorgaba el segundo ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Finalmente, Gimnasia y Esgrima logró su objetivo, al vencer de local en la final 1-0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, tras igualar sin tantos en el partido de ida, jugado en la ciudad del norte bonaerense.