Iván Delfino continuaría como entrenador del Verde

Hasta el momento es un "sí". Ayer, un día después de la dura derrota de Sarmiento en la final del reducido, el entrenador Iván Delfino ya habría dado señales positivas en cuanto a su continuidad. No obstante, la reunión clave entre el DT y la comisión directiva se realizaría esta semana.

"Por el momento, Iván seguiría, tiene contrato y estamos conformes con su trabajo", aseguró a este diario un importante dirigente. Lo cierto es que el dolor que dejó la derrota en San Martín necesita de un tiempo de asimilación, pero eso es que el silencio, por estas horas, es el principal protagonista.

Ahora a descansar, disfrutar de la familia, no miro muy lejos y en ese sentido del futuro estoy tranquilo. Iván Delfino. DT de Sarmiento.

Ni bien terminó el partido en Tucumán, el propio Delfino se encargó de sembrar la duda. En rueda de prensa, había dicho. "Es una pena terminar así de esta forma con el esfuerzo que hizo este grupo, pero son situaciones que tiene el fútbol. No estuvimos bien, nos golpearon muy rápido y no estuvimos a la altura. Ahora todos los análisis que se pueden hacer, no sirven de nada".



Delfino agregó: "Agradezco al grupo de jugadores que nos trajeron hasta acá y se dio lo que se dio. Es una lástima la forma en que se terminó y no se puede cambiar".

Por último, en cuanto a su futuro, dijo: "Ahora a descansar, disfrutar de la familia, no miro muy lejos y en ese sentido del futuro estoy tranquilo. Después se verá, no me quiero hacer el misterioso, pero entiéndanme, ya que tengo la cabeza en otra cosa. Es una pena y teníamos otra ilusión por toda la gente, pero se terminó acá".