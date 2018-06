El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, habló con la prensa tras la dura derrota. Sobre el partido, consideró: "Nos hicimos los tres primeros goles nosotros y a partir de ahí no fue más partido ni de lo futbolístico, ni desde lo mental ni desde lo anímico".

Delfino agregó: "Nos arrebataron, salimos a pelear sin poner las manos, ellos se encontraron rápido con errores nuestros y ahí se terminó el partido. No hay mucho más para analizar".

Por último, sobre la final perdida, concluyó: "Tuvimos la oportunidad pero arrancamos los dos tiempos con goles en contra y ahí se terminó el partido. Los dos goles a los tres minutos nos condicionaron. Son errores".

Si bien es prematuro hablar de la continuidad de Delfino, el propio entrenador no esquivó la pregunta sobre su futuro. Al respecto, dijo: "Es una pena terminar así de esta forma con el esfuerzo que hizo este grupo, pero son situaciones que tiene el fútbol. No estuvimos bien, nos golpearon muy rápido y no estuvimos a la altura. Ahora todos los análisis que se pueden hacer, no sirven de nada".

"Agradezco al grupo de jugadores que nos trajeron hasta acá y se dio lo que se dio. Es una lástima la forma en que se terminó y no se puede cambiar. Ahora a descansar, disfrutar de la familia, no miro muy lejos y en ese sentido del futuro estoy tranquilo. Después se verá, no me quiero hacer el misterioso, pero entiéndanme, ya que tengo la cabeza en otra cosa. Es una pena y teníamos otra ilusión por toda la gente, pero se terminó acá", finalizó.

Habló Cifarelli

Al término del partido también habló el dirigente Diego Cifarelli, quien sostuvo: “Todo lo que tenías pensado te lo volvés a replantear. Hay dos cosas positivas, el reencuentro de la gente con la institución y la voluntad de pelear de la entidad hasta el último momento".

Completó: "Mil hinchas nuestros hicieron la misma fuerza que 25 mil de los locales. Por eso el agradecimiento a la gente. Vamos a asimilar este dolor y después con la cabeza más fría veremos a dónde vamos, cómo seguiremos. Haremos el luto de la derrota primero”.