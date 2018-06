Sarmiento goleó a Baigorrita y quedó como único escolta del Torneo Apertura

Ayer comenzó a disputarse la cuarta fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, donde los pibes de Sarmiento golearon a Deportivo Baigorrita por 7 a 0 para sumar tres puntos que lo dejan como único escolta del campeonato.

Martín Balestresse en tres oportunidades, Santiago Núñez en dos, Tomas Morales y Francisco Grisolia convirtieron los tantos para el Verde que con la victoria alcanzó las ocho unidades y quedó entre las posiciones de vanguardia.

También ayer, Independiente de Junín empató en uno con River Plate (J); Defensa Argentino le ganó a domicilio a BAP por 2 a 0 y Jorge Newbery le ganó en Lincoln a Rivadavia por 1 a 0 en el debut de Fabio Nigro como entrenador del Aviador.

La cuarta fecha del Apertura se completará hoy con dos partidos: a las 14, Mariano Moreno jugará en su estadio ante Rivadavia de Junín; y a las 14.30, el puntero, Origone Fútbol Club recibirá en Agustín Roca a Ambos Mundos.

También hoy seguirá disputándose la cuarta fecha del Torneo de Inferiores Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale" bajo el siguiente cronograma de partidos:

Hoy

Independiente vs. River

Décima: 10.30

Octava: 11.30

Sexta: 12.30

Cuarta: 13.45

Sarmiento vs. Baigorrita

Octava: 12.30

Cuarta: 13.30

BAP vs. Defensa

Décima: 10.30

Octava: 11.30

Sexta: 12.30

Cuarta: 13.45

Origone vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Quinta: 12.45

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 10.30

Octava: 11.30

Sexta: 12.30

Cuarta: 13.45

Moreno vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

El martes

Moreno vs. Rivadavia (J)

Quinta: 19.30

Cabe destacar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en Décima y Sexta. En esta cuarta fecha tendrá jornada libre Villa Belgrano.