Lucas Passerini: "Estamos todos muy ilusionados"

El delantero Lucas Passerini palpitó junto a Democracia la revancha de la final en Tucumán. Antes de partir de Junín, el "Tanque" expresó sus sensaciones.

- ¿Cómo vivís estas horas previas?

- Con un poco de ansiedad, ya quiero estar en el partido. Pero bueno, tranquilo. Nos queda esperar nada más. Todos queremos salir a la cancha y jugar esos 90 minutos que nos restan donde se definen muchas cosas para todos nosotros.

- ¿Qué partido te imaginás que se puede dar?

- Seguramente será distinto al que jugamos acá. Creo que ellos van a salir desde el primer minuto a intentar marcar un gol. Van a contar con el apoyo de la gente y eso seguramente va a sentirse. Pero nosotros estamos bien, sabemos que tenemos que aguatar esos primeros minutos y sabemos también que nos puede quedar alguna contra como para generar peligro.

- ¿Cómo estás desde lo físico?

- Bien, me estuve cuidando unos días durante la semana por algunos golpes pero nada grave. El partido anterior fue muy duro y por eso durante la semana trabajé algunos días más liviano. Pero estoy bien. Llego bien.

- ¿Cómo tomás las declaraciones que se han hecho en la semana? Por ejemplo la de Forestello cuestionando el arbitraje. - Nosotros estamos muy concentrados en lo nuestro, en hacer un buen partido y sabiendo que adentro de la cancha somos once contra once. Después no me parece bien que el técnico de ellos haga estas declaraciones porque parecería que quiere condicionar al árbitro. No me parece que esté bien. Pero te repito, somos once contra once y la historia se va a definir en la cancha.

- ¿Te imaginabas este presente?

- La verdad que no. Desde lo personal no me imaginaba tener tantos minutos de juego y mucho menos estar jugando una final para ascender a la Superliga. Ha pasado todo muy rápido, pero es algo que se disfruta.

- ¿Qué te imaginás haciendo el domingo a la noche?

- Festejando, en el hotel, con los chicos, todos emocionados. La verdad es que estamos todos muy ilusionados. A medida que se acerca el partido la ansiedad aumenta, cuesta un poquito dormir, pero bueno, no nos queda otra que esperar. De visitante nos ha ido bastante bien durante el campeonato así que también un poco eso nos deja tranquilos.

- En estos momentos decisivos los referentes del plantel cumplen un rol importante ¿Has podido hablar algo con Garnier o Guillermo Farré?

- Sí, lo que ellos dicen es que hay que estar tranquilos. En el caso de "Guille", él estuvo en un partido bravo como fue aquel en el Monumental cuando River desciende. Te imaginarás lo que eso significa. Así que estamos todos muy atentos, unidos y con ganas de jugar la final.

- ¿Si hay un penal? ¿Es tuyo?

- Si, al Gordo (Miracco) ya se lo dejé en el partido anterior. Discutimos un poquito pero se lo terminé dejando. Así que ahora que se olvide. Lo pateo yo (Risas). Pero lo más importante es que logremos un resultado que nos permita festejar. Ese es el objetivo.