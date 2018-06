Entradas truchas e incidentes

Luego de la locura que fue el miércoles por la venta de entradas que se acabaron en cuestión de horas, los hinchas de San Martín que no consiguieron su popular no se resignaban a quedarse afuera del partido de hoy, el más esperado de los últimos 10 años.

Fueron muchísimos los hinchas que pasaron la noche del martes acampando para conseguir una entrada el miércoles a las 9 y había simpatizantes este miércoles a la noche bajo la lluvia y el frío: “No podemos quedarnos afuera, si no hay más entradas nos quedamos acá hasta el domingo”, decían.

Paralelamente, en las redes sociales la reventa se instaló y hubo dos posturas marcadas: los que buscaron su entrada sin importar el precio y abonaron hasta los 1.500 pesos en algunos casos por una popular que fue vendida a un precio original de 290 pesos, y por otro lado el repudio y el escrache a los revendendores, denunciándolos con nombre y apellido, capturas de chat y remarcando que todas las entradas fueron escaneadas antes de la venta y las que figuran para la reventa serán anuladas por el sistema de ingreso del club.