“Si se da la posibilidad de dirigir al Madrid, ¿por qué no?”

El director técnico argentino Mauricio Pochettino, principal candidato para dirigir al Real Madrid de España, dijo ayer que está feliz con su actual equipo, Tottenham Hotspur de Inglaterra, pero no cerró la puerta de la Casa Blanca.

“Estoy muy contento en mi actual equipo. Disfruto mucho del día a día, soy feliz en Londres, pero nunca se sabe qué puede pasar. Si algún día se da la posibilidad (de dirigir al Real), ¿por qué no?”, aseguró durante la presentación de su libro, en Barcelona.

“Vivo el día a día porque lo que ocurra mañana no se sabe. Estoy emocionando con el proyecto de mi club. Me centro en el presente. Lo que pase ya se verá”, continuó.

Pochettino, de 46 años, renovó la semana pasada su contrato con el Tottenham, donde cumple desde 2014 su tercera experiencia como entrenador después de Espanyol de Barcelona (2009-12) y Southampton de Inglaterra (2013-14).