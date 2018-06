Arranca la cuarta fecha del Apertura 2018

Hoy se abrirá un nuevo capítulo del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Se jugarán cuatro partidos que prometen cautivar la atención de todos.

A partir de las 15.30, Independiente de Junín recibirá a River Plate (J) con el arbitraje de Joel Rivero; Sarmiento hará de local en la cancha de Defensa para jugar frente a Deportivo Baigorrita, partido que será dirigido por Juan Carlos del Fueyo; mientras que Rodrigo Fellioga impartirá justicia en el partido de BAP ante Defensa; y Rivadavia de Lincoln recibirá Jorge Newbery con el arbitraje de Juan Paniagua.

Tras la disputa de estos cuatro cotejos, la cuarta fecha del Apertura se completará mañana domingo con dos partidos: a las 14, Mariano Moreno jugará en su estadio ante Rivadavia de Junín; y a las 14.30, el puntero, Origone Fútbol Club recibirá en Agustín Roca a Ambos Mundos.

También hoy comenzará a disputarse la cuarta fecha del Torneo de Inferiores Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale" bajo el siguiente cronograma de partidos:

Hoy

Independiente vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Baigorrita

(cancha de Defensa)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Defensa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Mañana

Independiente vs. River

Décima: 10.30

Octava: 11.30

Sexta: 12.30

Cuarta: 13.45

Sarmiento vs. Baigorrita

Octava: 12.30

Cuarta: 13.30

BAP vs. Defensa

Décima: 10.30

Octava: 11.30

Sexta: 12.30

Cuarta: 13.45

Origone vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Quinta: 12.45

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 10.30

Octava: 11.30

Sexta: 12.30

Cuarta: 13.45

Moreno vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

El martes

Moreno vs. Rivadavia (J)

Quinta: 19.30

Cabe destacar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en Décima y Sexta. En esta cuarta fecha tendrá jornada libre Villa Belgrano.