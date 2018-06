Paolo Guerrero jugará el Mundial

En Perú se viven momentos de felicidad tras la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de no objetar la decisión del Tribunal Federal de Suiza de dejar en suspenso la sanción de 14 meses por doping al futbolista Paolo Guerrero, quien podrá disputar el Mundial de Rusia en la selección comandada por Ricardo Gareca.

“El señor Paolo Guerrero presentó una solicitud urgente de suspensión de ejecución de la sanción al objeto de poder participar en la próxima Copa del Mundo de Fifa en Rusia. El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión presentada por el señor Guerrero”, dice el comunicado del TAS.

Por su parte, el Tribunal Federal Suizo dio su comunicado en el que anunció la noticia más esperada por el seleccionado incaico. “El presidente del primer tribunal de lo civil del Tribunal Federal concede el efecto suspensivo de manera superprovisional al recurso formado por el futbolista peruano Paolo Guerrero contra el laudo injustificado otorgado por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en inglés). El aumento de 6 a 14 meses de la duración de la suspensión del apelante por violación del reglamento antidopaje de la Fifa es, por lo tanto, provisionalmente privado de efecto. Como resultado, Paolo Guerrero podrá participar en la próxima Copa Mundial de la Fifa”.

Tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las Eliminatorias sudamericanas, Guerrero dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida entre los productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La Fifa anunció en diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero del Flamengo (Brasil) se había reducido a seis meses y terminaba el 3 de mayo, lo que debía permitirle disputar el Mundial.

A mediados de mayo, el TAS anunció, tras sendos recursos del futbolista y de la AMA, que la suspensión del jugador de 34 años pasaba de 6 a 14 meses, lo que deja a Guerrero sin Mundial.

El TAS recordó en aquella sentencia “que no podrá ser modificada, salvo anulación por el Tribunal Federal Suizo”, con sede en Lausana.