Un entrenamiento de Alemania casi termina a las trompadas

Los jugadores Joshua Kimmich y Antonio Rüdiger casi terminan a las piñas en pleno entrenamiento de la Selección alemana y los tuvo que separar Miroslav Klose, ayudante de campo de Joachim Löw, según relató el diario local Bild.

Los dos defensores centrales tuvieron un fuerte cruce que hubiera terminado en golpes si no eran separados por el ex delantero del equipo germano.

Según se informó, todo comenzó por un fuerte golpe de Rüdiger, que no le gustó para nada a Kimmich y terminaron cara a cara a punto de golpearse.

Alemania tiene por delante dos amistosos premundial: el sábado 2 de junio ante Austria, a partir de las 13 y el viernes 8 de junio ante Arabia Saudita, a las 14.30 (hora argentina).

El debut de Alemania en el Mundial será el domingo 17 de junio ante México, a las 12.

El conjunto de Low integra el grupo F de la fase preliminar junto con las selecciones de Suecia y Corea del Sur, además del combinado Azteca.