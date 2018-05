“Ojalá nadie use la cláusula por Armani”: Rodolfo D´Onofrio lo contrató hasta 2022

“Ya tiene la cláusula de rescisión por 20 millones de dólares (brutos) y un contrato hasta el 2022. El vínculo se prorrogó un año”. El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio hizo público lo que ya era más que un secreto a voces: el nuevo acuerdo con Franco Armani, justo antes de que el arquero viaje con la Selección rumbo a Barcelona.

El presidente, además, mostró el deseo de todos los hinchas, dirigentes y cuerpo técnico: “Esperemos que nunca nadie la use”. Para tratar de impedirlo desde lo económico es que River subió la cláusula que hasta este miércoles era de ocho millones. Pero claro, el rendimiento del hombre de 31 años en apenas cuatro meses y su convocatoria para el seleccionado encendieron varias alarmas.

Consultado (en TNT Sports) sobre si los había sorprendido el rendimiento de Armani, D'Onofrio fue concreto: “La verdad es que no sé si sorprendió. Más que sorpresa es admiración. Lo quisimos hace más de un año y nos costó bastante traerlo. No sólo desde lo económico, sino porque Atlético Nacional no lo quería dejar venir. Vino porque quería jugar en River y llegar a la Selección. Y lo logró: es amado y querido en River y fue llamado por la Selección”.

Por otra parte, el titular de la entidad de Núñez dijo que “las grandes incorporaciones las hicimos a principios de año. Apostamos fuerte, tanto que muchos decían ‘epa, cuánto gastaron por Pratto, o por el otro’. River está armado”.

“Si en este mercado algún jugador de los que son titulares partiera, es probable que Gallardo me diga ‘che, pará, tenemos que suplir al que se fue porque tenemos un vacío’. Caso contrario, no habrá búsqueda”, aclaró el dirigente.

“Con toda la fe”

Antes de partir con la Selección rumbo a Europa, donde el grupo se meterá de lleno en la preparación mundialista, Franco Armani pasó por las oficinas del Monumental para ampliar su cláusula de rescisión (de ocho a 20 millones de dólares limpios) y habló de sus esperanzas para lo que viene: “Voy a seguir luchando por tener alguna oportunidad. A la gente le digo que apoyen, vamos a ir con toda la fe y la ilusión de poder hacer un buen Mundial”.

Por otra parte, Armani le mandó un mensaje al pueblo millonario: “Al hincha de River sólo palabras de agradecimiento. Desde el primer día que me tocó debutar me brindó cariño y apoyo, esa confianza que necesitaba”.