Cacheiro: "Vamos a dejar todo en Tucumán, para darle un nuevo ascenso a Sarmiento"

Es una de las piezas clave que ha tenido el equipo en este certamen, en el cual Sarmiento de Junín está muy cerca de ganar el Reducido de la Primera "B" Nacional y volver a la máxima división del fútbol argentino, a la Superliga 2018/19.

Ignacio Cacheiro, juninense de pura cepa y el jugador local que ha mantenido la titularidad a lo largo del exigente torneo, sabe lo que es pelear estas instancias y por ello, "Democracia" fue a entrevistarlo.

Inicialmente, Nacho" dijo mientras se prepara junto a sus compañeros para tratar de traer el gran logro deportivo, el domingo desde Tucumán:

"Estamos muy contentos por el momento que estamos pasando, ya que realizamos un gran torneo. Por ahí no arrancamos de la mejor manera, con varios altibajos en el semestre pasado, pero en este, en el segundo semestre, crecimos mucho, levantamos en lo individual y colectivo y no es casualidad lo que está pasando con Sarmiento, así que lo más lindo que nos puede pasar es llevarlo otra vez a lo más alto. Lograr un ascenso es lo más gratificante para un jugador".

Con respecto al clima hostil que se puede vivir el domingo en "La Ciudadela" del "Santo" tucumano, el futbolista juninense dijo:

"En la cancha seremos once contra once, cada uno de nosotros debe pesar siempre en cada compañero. Vamos a dejar todo en cada pelota, olvidándonos del marco, que será imponente. Sacamos una diferencia minima en nuestro estadio pero si repetimos lo que hicimos en el primer tiempo que desarrollamos acá en Junín, será más sencillo para nosotros".

Más adelante, el entrevistado por "Democracia" se esperanzó al señalar:

"Espero que sea algo lindo para nosotros, vamos a dejar todo en Tucumán para darle un nuevo ascenso a Sarmiento. Tenemos que hacer las cosas bien y así festejar en el final del partido y luego en el regreso a Junín".



"Juegan bien, saben a lo que juegan"

En cuanto al rival, al conjunto que dirige el ex jugador de Sarmiento, Rubén Darío "Yagui" Forestello, Cacheiro expresó:

"Juegan bien, tienen futbolistas de jerarquía y saben a lo que juegan. Pero si repetimos lo que hicimos y podemos ampliar la ventaja, creo que sería sumamente letal para ellos".

Sobre su posición en la cancha, "Nacho" reconoció que "Me siento cómodo jugando como delantero, pero mientras esté en cancha, está bueno. Es indistinto para mí, estoy acostumbrado a jugar como volante ofensivo. Prefiero, si me dan a elegir, jugar con un delantero centro y yo cerca de él".

"Me da un plus la banca de la hinchada"

Finalmente, el juninense que es máximo goleador del equipo y el futbolista de nuestra ciudad que se ha mantenido como titular en el equipo en el difícil certamen de la Primera "B" Nacional se refirió a los simpatizantes del "Verde", expresando:

"Al hincha de Sarmiento quiero agradecerle por el afecto que me dio en todos estos años, por el apoyo que me dieron siempre y no dudo que me da un plus saber que tengo la banca de ellos en cada partido".

También destacó que "La gente que nos vaya a alentar tendrá nuestro agradecimiento, al igual que quienes no puedan pero que siempre nos han dado su apoyo, a los que siempre creyeron, como nuestros familiares y amigos", cerró Ignacio Cacheiro.