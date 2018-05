Los hinchas del Verde ya arman las valijas para viajar a Tucumán

Son muchos los hinchas de Sarmiento que ya preparan las valijas para viajar a Tucumán, donde el domingo se jugará la revancha de la gran final del reducido de la B Nacional entre San Martín y el Verde. De cara a este partido, que determinará el segundo ascenso a la Superliga, aún no se confirmó el día y el horario en el que se podrán comprar las entradas en Junín.

Entre los interrogantes, tampoco está confirmada la cantidad de entradas que San Martín de Tucumán le cederá a Sarmiento. Al respecto, se cree que el número será de 4000 mil y que el costo será de 500 pesos cada una.

Para estar presente en la gran final los hinchas del Verde deberán desembolsar, como mínimo, unos 2.500 pesos. Según datos recogidos por este diario, además del valor de la entrada (500 pesos), el costo de un pasaje en colectivo (ida y vuelta) varía entre los 1700 y 2000 pesos.

Para quienes pueden gastar un poco más, el viaje en avión desde Capital Federal a Tucumán tiene un costo aproximado de 3000 pesos; mientras que la habitación de un hotel cuatro estrellas, para dos personas, ronda los 2000 pesos por noche.

Entre las variantes, también existe la posibilidad de contratar una trafic, de 19 pasajeros, donde el costo total del viaje ronda los 30.000 pesos.

En definitiva, está claro que son muchos los hinchas del Verde que quieren estar presentes en un partido histórico, donde el equipo de nuestra ciudad tiene la chance de lograr el ascenso a la Superliga Argentina. No obstante, más allá del deseo, es evidente que sólo unos pocos podrán asistir a la revancha de la gran final.



Los hinchas “santos” enojados por el trato

Según publicó el medio tucumano "La Gaceta", los hinchas de San Martín (T) que llegaron a Junín no la habrían pasado bien en el "Eva Perón".

Al respecto, publicaron: "Faltaba más de una hora para el arranque del partido y el sector visitante estaba colmado, al borde del colapso. Los hinchas de San Martín habían agotado todas las entradas que la dirigencia de Sarmiento les había cedido y se esperaba que la tribuna asignada iba a estar repleta".

“No sólo estuvimos apretados, sino que no se veía nada. Era horrible la tribuna que nos dieron”, agregó Agustín Ditinis, triste por el maltrato sufrido. Pero eso no fue todo. El operativo de seguridad ideado por el APreViDe estipulaba que las divisiones no debían ser sólo rejas, para evitar que las hinchadas pudieran tener contacto visual entre ellas. Por ese motivo, la dirigencia de Sarmiento instaló sobre ese enrejado unas chapas que impedían que los hinchas de San Martín pudiera ver hacia donde estaba el público local, aunque tampoco podía ver parte del campo de juego", expresó la nota publicada por el medio tucumano.