Jorge Fabián “El Tripa” Lamónica

Nací en Junín, en el popular barrio de Villa Talleres. Fui a la escuela 41 con Enrique Varela, Fabián Peralta, Hernán Parón y no hice el secundario, fui a laburar de una.

En el barrio se jugaba al fútbol. Estaba el famoso campito Las Palmeras que quedaba en calle Siria al fondo. También estaba el campito de Sánchez, pero yo no iba para ese lado porque me quedaba más lejos. No se cómo mi vieja a veces me dejaba ir para Las Palmeras, si en varias ocasiones los más grandes venían a pedirle permiso. Casi como que me sacaban de casa para ir a jugar porque no me dejaban ir muy lejos.

Estuve un año jugando en Ambos Mundos con el maestro Edgard Aramburu, pero no me daba la edad para ficharme. Resultó que él pasó a Rivadavia de Junín, al año siguiente, y me llevó. Entonces fiché en Rivadavia. La Liga ya estaba en el nuevo edificio de calle Alberdi.

Arranqué en la octava con el Chino Benítez, Ariel Cerrutti, Claudio Zibana y un montón de chicos que se fueron perdiendo con el tiempo.

Nunca pude salir campeón con las inferiores. A los 15 llegué a primera. Me promovió Munición Oyarzábal. Estaban José Carnigno, Omar Silva, Pirilo Muñoz.

Jugué en la selección juvenil que fue la única campeona de Junín en el año 1983. Fuimos a jugar la final a Claromecó contra Mar del Plata. Estaban Rolando Funes, Sergio Tedesco, Carlitos Torres, Julio Marcero, Beto Crauzas, el Negro Sernadas, Mario Giangualano.

Unos siete pasamos a la selección mayor y en 1984 me llevó Sarmiento, con Julio Marcero.

Jugué una temporada en el amateur y después subí al profesionalismo. Estaba de técnico Federico Pizzarro y en el ´85 terminé con José Malbernat. Atajaba el Loco Ferrari, estaban Luciano Polo, Fito Pezzatti, el Negro Lamolla, Eleuterio Montes, Sergio Marchi, Roura, Alejandro Corbanini, Mauricio Gianfrancesco, los Vigorelli.

No anduvimos bien, no hicieron uso de la opción, y volví a Rivadavia de Junín.

En 1987 me fui a Rivadavia de Lincoln y salimos campeones del nocturno. Jugaba Fabio Rolla, el Flecha Cordero, Daniel Sillio, el Chaqueño Ferreyra, habían traido un 9 de afuera de apellido Llamas, el técnico era el Chacho Villafañe.

Vuelvo a Rivadavia y salí campeón en 1988, que estaban González-Lippi. Habían venido Adrián Romero, Salvattori que lamentablemente falleció y era de Alcorta, Tati Girard, Mencho Neculpán, Daniel Tobalina, el Dogo Galeano. Después jugamos el Regional contra Olimpo de Bahía Blanca y toda la zona de influencia.

En 1989 me fui a jugar un regional a Compañía de Salto con Shany García y Walter Pereyra.

Luego pasé a Eclipse de General Villegas con Walter Pereyra, Marcelo Marisi, Tati Girard, el Chino Benítez, Daniel Tobalina.

El segundo año nos fuimos todos a Juventud de Banderaló, que estaba de técnico Mario Rizzi y lo había llevado de preparador físico a Sergio Lippi. Se sumó Sergio Balbi, el Tara Galante, Daniel Di Gillio, Gastón Caresani, el Chango Bedoy, y Julián Camino, el prestigioso jugador de Estudiantes de La Plata que integró la famosa defensa con Brown-Gette y Herrera.

En Rivadavia perdimos una final del nocturno en cancha de Mariano Moreno con Rivadavia de Lincoln.

En 1996, fuimos otra vez campeones de la Liga Deportiva del Oeste. Al año siguiente me vinieron a buscar de Huracán de Arribeños. Fui con Sergio Tedesco. Hacía 30 años que no ganaban la liga de ahí. Fue una maravilla. No volvieron a salir campeones desde el ´97.

Fuimos con el Mencho a jugar contra Rivadavia de Lincoln, nos golearon y a la vuelta venía maquinando en el micro que no quería jugar más. Entrené una semana y no quise saber más nada. Fue en el 2002.

Hoy hay jugadores, pero no es como antes que era una cantera permanente. La falta de campitos fue letal. Los pibes están con el celular, internet y no hay lugares como antes que iban a pispear a los pibes para llevárselos a los clubes.

Igual hay clubes que tienen algunos jugadores, pero cuando suben a la alta competencia la diferencia física es abismal y los dejan de lado.

El fútbol de antes al de hoy cambió básicamente en la parte física. Pero las ganas de los pibes no son las mismas. Se perdió el entusiasmo de jugar al fútbol.

¿Maradona o Messi? Maradona. Mucho más completo.