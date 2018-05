"En Tucumán el partido va a ser igual o quizás más complicado"

Al término del partido el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, dejó su análisis sobre la victoria del equipo. En rueda de prensa, sostuvo: "Es el primer partido, hay que estar tranquilo. En el primer tiempo pudimos sacar la ventaja y en el segundo San Martín de Tucumán se hizo un poco amplio".

Agregó: "Hay que seguir trabajando y pensar que allá el partido va a ser igual o quizás más complicado. Cuando no concretás, a veces, la duda pesa pero en definitiva creo que estuvimos bien. Es un primer partido, falta la vuelta y hay que tratar de descansar".

Por último, remarcó: "Son todos partidos distintos, son finales y todo depende mucho de cómo se esté ese día y quién tenga más ganas de lograr el objetivo".

"Faltan 90 minutos, hay que ser inteligentes"

El volante que ayer fue capitán del equipo, Guillermo Farré, también tuvo algunos minutos para hablar con la prensa. Sobre la victoria lograda, opinó: "El primer tiempo lo jugamos con una alta intensidad, con jugadores de características ofensivas que generaban presión en la salida de ellos. Por eso hicimos un desgaste importante en el primer tiempo".

Sobre los 45 iniciales, Farré agregó: "Tuvimos situaciones para extender la diferencia y no dejamos a San Martín generar una situación clara".

Por último, el "5" del Verde sostuvo: "En el segundo tiempo tuvimos la intención de seguir de la misma manera pero el físico empezó a jugar una mala pasada, los jugadores ofensivos ya no tenían el aire para seguir presionando de la misma manera".

Completó: "Cuando se generó el cambio porque Miracco estaba con una molestia, ellos se animaron más y largaron a los laterales a atacar. Considero que Sarmiento fue inteligente cerrando los espacios para que ellos no puedan tener situaciones de gol".

Por último, de cara a lo que se viene, Farré dijo: "Faltan 90 minutos, hay que ser inteligentes, hay que ver lo bueno que hemos hecho en estos 90 minutos. Nosotros tenemos nuestras armas y estamos confiados. Quedan 90 minutos y hay que jugarlos como hemos jugado hoy (por ayer)".

La palabra de Quiroga y Méndez

Sobre el triunfo del Verde, Sergio Quiroga declaró: "Es el primer tiempo de una final de 180 minutos. Es un resultado positivo que nos llena de fe y esperanza para afrontar la semana de la mejor manera. Hay que seguir trabajando de la misma forma que lo venimos haciendo, ya que nos da resultado".

Por su parte, Maxi Méndez, opinó: "Nosotros estamos tranquilos, hicimos lo que teníamos que hacer acá y ahora allá tendremos otro partido de 90 minutos. Hay que ir paso a paso. A la gente le puedo decir que nos apoye, que estamos dejando todo en la cancha para cumplir el sueño y nosotros también estamos ilusionados con el ascenso".