Fernando Chiófalo: "La esperanza y la confianza en el plantel estuvieron siempre"

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, habló con Democracia en la previa al primer partido de la gran final que jugará el Verde ante San Martín de Tucumán. En diálogo exclusivo con este diario, la máxima autoridad del club expresó sus emociones, habló de la presencia del público visitante y se mostró ilusionado con poder lograr el objetivo de regresar a Primera división.

- ¿Cómo vivís las horas previas a una nueva final?

- Con muchas ansiedad, impaciencia. Está claro que finales como esta no se juegan todos los días. Al margen del partido hay que tratar de disfrutar todo lo que se ha generado en la previa. Fue una semana de muchas emociones y supongo que la semana que viene, antes de ir a Tucumán, también será parecida. Son momentos de mucha intensidad, el hincha se fanatiza un poquito más y es por eso que tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo. Estas posibilidades no se dan todos los años.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de que esta final se juegue con público visitante?

- Se me ocurrió que se podía dar porque Sarmiento tiene la estructura para recibir al público visitante sin problemas. Tenemos un jefe de seguridad muy eficiente como lo es Raúl Lazarte y contamos con una sala de monitoreo importante que está preparada para las exigencias de un torneo de Primera División. También sabía que el gobierno tiene la intención de que el público visitante vuelva a las canchas, así que a partir de ahí arrancamos a gestionar.

- ¿Fue muy complicado?

- No tanto, primero me contacté con Roberto Sagra que es el presidente de San Martín de Tucumán y le pregunté si estaba de acuerdo y automáticamente me dijo que sí, que ellos estaban dispuestos. La idea desde el comienzo fue que si nosotros los recibíamos ellos también. Me expresó su compromiso y hablamos de los costos de los operativos, porque no nos olvidemos que en Junín vamos a contar con más de 300 efectivos. A partir de ahí me puse en contacto con el doctor Lugones (APreViDe) y con él hablamos sobre las herramientas que tenía el club para albergar a tanta gente. Hablamos con el intendente Petrecca y él nos puso en contacto con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Ellos vieron con buenos ojos esta posibilidad, de que en el fútbol argentino se juegue una final con público visitante, estamos hablando de la categoría del ascenso más importante, así que a partir de ahí avanzamos en todos los sentidos. Hablamos con las autoridades policiales, se alinearon las planetas, se fueron dando muchas cosas y finalmente recibimos la autorización y nos pusimos a trabajar. Nos pone muy feliz porque nos reconocen como un club importante, con estructura para este tipo de eventos.

"Logramos mantener una estructura, seguimos inaugurando obras y seguimos trabajando con la convicción de que podíamos dar pelea para volver a primera. Hoy el club está más preparado que nunca para eso".

- ¿Qué pasó con parte de la hinchada en el último partido que se jugó de local?

- Tengo entendido que hubo algún descontento de algunos hinchas porque retiraron algunas banderas. La gente del APreViDe ingresó al estadio y vio que estaban puestas algunas banderas, procedió a retirarlas, también circuló una foto de un nene siendo revisado por un policía que al final era un juego, pero bueno, se mezclaron muchas cosas. Ya pasó, por suerte no hubo que lamentar incidentes graves y los malos entendidos se aclararon. Es importante que los hinchas vayan con tiempo a la cancha, que no vayan sobre la hora. Pido eso, que vayan temprano y que disfruten el marco, que esperemos sea el ideal.

- ¿Cómo ves al equipo desde lo deportivo?

- Hubo momentos que pasamos zozobra, eso es cierto, pero por suerte pudimos mejorar, se fueron dando los resultados y las expectativas fueron otras. Hubo partidos que si los perdíamos caíamos al descenso, pero bueno, mejoró el equipo, hubo jugadores que levantaron su nivel, Iván (Delfino) cayó muy bien en el plantel y llegaron Lucas (Passerini) y Nahuel (Estévez) que le dieron más movimiento y jerarquía al equipo.

- Se notó el crecimiento.

- Sí claro, el crecimiento fue notable, por eso nos olvidamos del descenso, entramos al reducido y estuvimos cerca de pelear por el ascenso directo. Hay que darle mérito a los jugadores y al cuerpo técnico por el trabajo que hicieron, más allá del resultado de esta final. Coincido con lo que dijo Iván en su momento, venimos de abajo, sin nada que perder y todo por ganar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La esperanza y la confianza en el plantel estuvieron siempre. Deportivamente creo que nos agarra en una buena situación. Sabemos que es un partido de 180 minutos y tendrá mucho que ver cómo se levantan los jugadores ese día. Los planteles son muy parejos, hay jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad y ojalá podamos sacar un resultado que nos permita cumplir un sueño más.

- El rival es un grande ¿En qué puede influir eso?

- En una final, te tenés que enfrentar con el que sea. Obviamente hay que respetar a San Martín de Tucumán porque es una institución muy importante, sabemos que lleva mucha gente pero los dos llegamos a esta instancia por nuestros propios méritos. La concentración de los futbolistas en esta final es importantísima y sabemos que las finales se tienen que ganar, no importa si se juega bien o mal. Es así. De mi parte estoy muy ilusionado y confío mucho en este plantel.

- ¿Pudo dormir en estos días?

- (risas) Cada vez hay más ansiedad, después de la vorágine del día a día, cuando uno pone la cabeza en la almohada cuesta un poquito pero bueno, nos acostamos pensando en la final. Todos estamos concentrados en esta final. De afuera de la cancha, a nosotros nos toca armar todo para que se pueda disfrutar de un gran espectáculo. Todos los que vengan van a poder disfrutar de un gran espectáculo deportivo, como lo es esta final. Y que esto pase en nuestro estadio, acá en Junín, la verdad que me pone muy contento.

"Coincido con lo que dijo Iván en su momento, venimos de abajo, sin nada que perder y todo por ganar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La esperanza y la confianza en el plantel estuvieron siempre".

- Después del descenso, en una nota nos dijo que seguía en la presidencia para que Sarmiento vuelva Primera. Está cerca.

- Cuando te toca descender se hace difícil todo. De hecho hasta te puede pasar de seguir descendiendo y bajar dos categorías. Por suerte a nosotros no nos pasó eso. Logramos mantener una estructura, seguimos inaugurando obras y seguimos trabajando con la convicción de que podíamos dar pelea para volver a primera. Hoy estamos jugando una final para volver y creo que el club está más preparado que nunca para eso.

- Lo que quiera agregar.

- Invitarlos a todos a que concurran a esta final. Sabemos que será difícil pero desde el espectáculo seguramente será una linda fiesta. La idea es vivir una linda fiesta del fútbol.