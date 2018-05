"Tengo un ascenso en este club y sé de lo que se trata", dijo Garnier

En el último partido frente Brown de Adrogué, el capitán de Sarmiento Luis Yamil Garnier recibió la quinta tarjeta amarilla y por eso hoy no podrá estar presente en el primer partido de la gran final contra San Martín de Tucumán.

No obstante, uno de los principales referentes que tiene el plantel habló del momento histórico que le toca vivir junto a sus compañeros y de la posibilidad de lograr el ascenso. Al respecto, consideró: "En diciembre estábamos peleando el descenso y ahora estamos en la final. Nos convencimos del material que teníamos y con orden y sacrificio lo hemos logrado".

Además, completó: "Creo que en las semifinales ganó el mejor de la llave, en Junín fuimos superiores y en Adrogué demostramos que también. Ahora se viene una final y vamos a jugar por la gloria. Yo tengo un ascenso en este club y sé de lo que se trata. No lo cambio por nada. Es la gloria deportiva con la que todo jugador sueña".