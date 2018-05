Walter Busse: "Tratamos de jugar siempre igual, no nos importa el rival ni el escenario"

El de mañana será un partido especial para el ex volante de Sarmiento Walter Busse, quien hoy ocupa un lugar importantísimo en el equipo tucumano que conduce tácticamente Rubén Forestello.

De cara a la final de 180 minutos, Busse dijo: "Lo que se vive en Tucumán sucede en pocos lugares: es impresionante", en referencia al clima que hubo el domingo pasado en La Ciudadela, donde más 25.000 personas alentaron al conjunto tucumano.

El ex jugador del Verde, entre otros clubes, aseguró que espera con mucha ansiedad el partido contra su ex equipo y se mostró confiado en lograr un buen resultado. Al respecto, remarcó: "Nosotros tratamos de jugar siempre igual, no nos importa el rival ni el escenario, porque tenemos jugadores para hacerlo".

Por su parte Claudio Bieler, capitán goleador y figura del conjunto tucumano, valoró la campaña de San Martín que tendrá una nueva chance de llegar a la Superliga -la primera la desaprovechó en la fase regular al perder en la última fecha ante Brown de Adrogué- porque "es muy difícil jugar en esta categoría, pero nosotros salimos adelante con trabajo y esfuerzo".

"Jugar esta final me llena de orgullo", afirmó Bieler, quien destacó el apoyo de los hinchas al señala que "siempre llenan nuestra cancha y trataremos de aprovechar ese respaldo para conseguir el ascenso".

"Las finales son diferentes"

El cierto que durante el torneo, San Martín de Tucumán derrotó a Sarmiento en Junín por 2 a 0, aunque el volante Matías García aclaró que ese antecedente "no tiene mucha relevancia porque las finales son diferentes y vamos a disputar una serie muy dura".

"En la semifinal ante Agropecuario salimos a imponer nuestra idea, tal como nos pidió el técnico (Rubén) Forestello, y jugamos con tranquilidad porque sabíamos que las chances se nos iban a presentar y sólo había que aprovecharlas", indicó el volante que marcó el primer gol del conjunto tucumano, que el domingo se impuso por 3 a 0 y avanzó al partido decisivo.