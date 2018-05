Ambos Mundos, Sarmiento e Independiente sumaron de a tres en el inicio de la 3a fecha

Ayer comenzó a jugarse la tercera fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En los encuentros adelantados, Ambos Mundos le ganó a Moreno, Sarmiento a River Plate de Junín, Independiente superó a Villa Belgrano y Deportivo Baigorrita empató sin goles ante Rivadavia de Lincoln.

En el Estadio "El Bosque", Villa recibió al Rojo de Junín en un lindo duelo que finalmente se quedó para la visita. En la primera etapa, a los 20 minutos, Mariano Sardi se hizo cargo de un penal y el defensor de Independiente no falló. Esa diferencia le alcanzó al equipo de Ever Gallo para quedarse con los tres puntos y escalar varias posiciones.

En la cancha de La Loba también se pudo disfrutar de un entretenido partido. A los 20 y 27 minutos del PT, Santiago Núñez y Valentín Rabato, respectivamente, anotaron para el Verde; y en el complemento Leandro Disassio descontó para el local. Así los pibes de Sarmiento lograron una victoria importante que dejó al equipo como único escolta.

Por su parte, el Tricolor se hizo fuerte en su casa y le ganó por la mínima a Moreno con el gol convertido por Marcos Villegas, a los 36 del complemento. Por último, en Baigorrita, el "Depor" empató sin goles ante Rivadavia de Lincoln y sumó su primer punto en el certamen.



La tercera fecha del Apertura 2018 se completará hoy con dos partidos. Desde las 15.30, Defensa Argentina recibe al puntero Origone Fútbol Club; mientras que Jorge Newbery será local ante BAP.

También hoy continuará jugándose el tercer capítulo del Torneo Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale" bajo el siguiente cronograma de partidos:

Hoy

River vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Independiente (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Baigorrita vs. Rivadavia (L)

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30

Defensa vs. Origone

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Newbery vs. BAP

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone FC en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. Libre: Rivadavia de Junín.