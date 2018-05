Higuaín: “Vamos a Rusia con la idea de ganar el Mundial”

Gonzalo Higuaín se sumó esta mañana al plantel argentino que se entrena en Ezeiza con la mira puesta en el inminente Mundial de Rusia 2018. “Soñamos con hacer un gran Mundial”, expresó. Con las llegadas del artillero de Juventus, de Federico Fazio y Franco Armani, más las incorporaciones de Angel Di María y Ever Banega, sólo falta que arribe Meza, que jugará hoy con Independiente por la Copa Libertadores.

“Llego con mucha ilusión y feliz por esta convocatoria. Con la ilusión que tenemos de hacer un gran Mundial”, expresó el “Pipita” en el aeropuerto, apenas arribado a suelo argentino, luego de haber sido padre hace tres días de Alma. Junto al delantero arribó Federico Fazio, el defensor de Roma.

“Ojalá que se nos pueda dar”, señaló entusiasmado el goleador, que casi de inmediato aseguró que esta nueva copa del mundo “no es una revancha, sino un nuevo desafío. Tenemos la máxima ilusión de hacer las cosas de la mejor manera”.

Luego, cuando lo felicitaron por su paternidad, el Pipa manifestó: “A veces dicen que no hacemos sacrificios. Mi nena tiene 72 horas y me tuve que ir. Pero es un sacrificio para algo importante”, mencionó respecto de su hija Alma.