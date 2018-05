Mercado y su lesión: “Estoy contento por cómo evoluciono”

El estado físico de Gabriel Mercado marcaba la principal preocupación de Jorge Sampaoli, ya que es el único futbolista que aún no se ha entrenado a la par del resto del plantel, pero hoy el chubutense aseguró estar evolucionando bien y se puso “a disposición” del cuerpo técnico.

“Estoy muy contento por cómo viene evolucionando esto. Estoy feliz por hoy hacer un esfuerzo grande y responder bien, así que quedo a disposición de lo que me digan el cuerpo técnico, el cuerpo médico. Si ven y creen que mañana puedo entrenar, o lo que digan ellos”, llevó tranquilidad en una entrevista difundida por la AFA.

El defensor se está recuperando de una lumbociática incapacitante sufrida el pasado 12 de mayo en el clásico andaluz entre Sevilla y Betis, pero manifestó sentirse “muy bien”.

“Lo viví con un poco de ansiedad, porque uno llega acá y quiere entrenar con los compañeros. No estoy acostumbrado a pasar estas situaciones, vengo de un año con muchos partidos, así que intenté hacer lo mejor posible para recuperarme, así que estoy muy feliz de sentirme bien”, señaló.

Finalmente, Mercado informó que ayer realizó “esfuerzos más intensos y también con remates, así que las respuestas son muy positivas”.