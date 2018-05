Delfino probó los titulares en Sarmiento con Javier Capelli reemplazando a Garnier

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, encabezó ayer un ensayo de fútbol donde confirmó que el defensor Javier Capelli será el reemplazante del suspendido Yamil Garnier, en el equipo que el domingo jugará el partido de ida de la gran final del reducido de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

De esta manera, desde lo deportivo el Verde tiene todo listo para recibir a San Martín de Tucumán, en el partido que se llevará a cabo en el Estadio "Eva Perón", desde las 15.10 y con el arbitraje de Germán Delfino.

En la práctica de ayer, antes de repartir las pecheras había algunas dudas sobre el reemplazante de Garnier. Entre las variantes, el pibe Maximiliano Méndez tenía cierta chance pero finalmente el DT apostará por la experiencia de "El Gallo" Capelli.

En definitiva, de cara al choque contra los tucumanos, Sarmiento formaría con Fernando Pellegrino; Capelli, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Cabe recordar que Sarmiento accedió a esta instancia tras finalizar quinto en la clasificación y eliminar a Instituto de Córdoba (0-0) por ventaja deportiva en los cuartos de final y a Brown de Adrogué (5-3 en el global) en la semifinal.



La confianza del presidente Chiófalo

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, avisó ayer que su club no tiene "nada que perder" de cara a la final por el segundo ascenso a la Superliga.

"Sarmiento no tiene nada que perder y mucho para ganar. Llegamos a esta instancia después de un arranque de temporada complicado y ahora estamos en un lugar que todos quisieran, aún sin la cantidad de socios que varios clubes de Capital Federal o el apoyo de gobernaciones provinciales como algunas instituciones del Interior", valoró el mandatario.

"Tengo la mayor de la confianza en este plantel y cuerpo técnico, fueron de menor a mayor y hoy nos agarra esta final con la mayor expectativa", avisó.

Sarmiento se enfrentó al conjunto tucumano en el estadio Eva Perón durante la temporada aunque en esa ocasión perdió por 2-0.

Por su parte, Chiófalo se mostró contento de recibir a 4.000 hinchas visitantes después de tres años sin gente de otra parcialidad en Junín.

"No en cualquier estadio se puede jugar con público local y visitante, para eso es necesario hacer una inversión significativa como la que hemos llevado a cabo", resaltó.

"Ojalá se acerquen todos al estadio, que vengan con el tiempo suficiente porque al margen del partido en sí, está bueno vivir este evento, va a ser una fiesta, la cancha va a estar colmada. Quiero invitar a los juninenses, a toda la región y los amantes del fútbol a concurrir al estadio", pidió.



Los tucumanos ya agotaron las entradas

Los hinchas de San Martín de Tucumán agotaron ayer las 4.000 entradas generales que fueron enviadas por Sarmiento para la primera final, en tanto que el plantel estará viajando hoy a Buenos Aires para esperar el duelo del domingo.

En menos de tres horas, los hinchas "santos" agotaron las localidades disponibles y muchos tendrán que postergar el viaje o trasladarse a Junín para buscar alguna alternativa que les permita ingresar al estadio, ya que la demanda sobrepasó las expectativas de los dirigentes.

El entusiasmo que generó el equipo tucumano se reflejó el domingo, cuando también se agotaron las entradas para el partido contra Agropecuario y más de 25.000 personas asistieron al estadio de La Ciudadela.



San Martín (T), con el mismo equipo

El plantel de San Martín de Tucumán se entrenó ayer y aunque el DT Rubén Forestello no confirmó el equipo, todo indica que repetirá la formación que comenzó jugando el partido que le ganó el domingo a Agropecuario 3 a 0.

Ignacio Arce; Rolando Serrano, Lucas Acevedo, Ismael Benegas y Maximiliano Martínez; Walter Busse, Alejandro Altuna, Juan Galeano y Matías García; Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler serán los 11 que saldrán a jugar el domingo, a las 15.10, en Junín.

El cuerpo técnico decidió que el plantel vuelva a entrenarse hoy temprano y luego la delegación se trasladará al aeropuerto Benjamín Matienzo para abordar un vuelo de línea que lo llevará a Buenos Aires; desde ahí seguirá viaje en micro hasta Junín.

“Trabajamos todo el año para conseguir el ascenso y si bien no se nos pudo dar en Adrogué, no bajamos los brazos y ahora tenemos nuevamente la chance de lograrlo" destacó Altuna, quien advirtió que el domingo saldrán a buscar un buen resultado que los acerque al objetivo: volver a la máxima categoría del fútbol argentino.