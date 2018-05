Presentaron el operativo de seguridad para el encuentro Sarmiento-San Martín de Tucumán

Se realizó ayer en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Club Atlético Sarmiento la anunciada conferencia de prensa en la cual se brindaron detalles sobre cómo se realizará el operativo de seguridad para el trascendental partido del próximo domingo, entre el "Verde" de nuestra ciudad y San Martín de Tucumán, cotejo de ida de la final del Reducido que se disputará desde las 15.10 y que, tras la revancha del venidero fin de semana en cancha de los tucumanos, llevará a un equipo a la Superliga 2018/19.

Después de mucho tiempo, habrá público visitante en el estadio "Eva Perón" (al igual que en la revancha en "la Ciudadela" sanmartiniana), para lo cual hay que disponer un amplio operativo de seguridad, con alrededor de 300 efectivos de la fuerza pública.

El presidente de la directiva de Sarmiento, Fernando Chiófalo, abrió la rueda de prensa agradeciendo al intendente Pablo Petrecca (estuvo representado ayer por los secretarios comunales de Hacienda y de Seguridad, Ariel Díaz y Fabián Claudio, respectivamente) por el acompañamiento y las gestiones para que las dos hinchadas puedan estar presentes el domingo en la cancha de Arias y Necochea.

Chiófalo amplió el agradecimiento "A todas las instituciones que nos acompañaron y creyeron en nuestro club para que esta final se pueda jugar con público visitante. Estamos felices de estar en una nueva final para llegar a primera y como amantes del deporte, que las dos hinchadas puedan asistir es algo muy bueno. Al A.Pre.Vi.De. le damos las gracias por creer en nosotros y al intendente Pablo Petrecca por ayudarnos a concretarlo".

El titular de la directiva verdolaga, dijo también que "Espero un estadio lleno, e invito a todos los juninenses y amantes del fútbol de la región a venir a vivir una verdadera fiesta del deporte. No en cualquier estadio hoy se juega una final con público visitante, eso, sin dudas, es un gran reconocimiento y nos posiciona como uno de los clubes más importantes y reconocidos del país", resalto el dirigente.

Además, el mandamás del club señaló que "Hoy, la institución posee un gran sistema de cámaras de seguridad muy efectivo, algo tenido en cuenta desde el A.Pre.Vi.De. El operativo contará con alrededor de 300 efectivos policiales, lo que tendrá un costo de alrededor de 300.000 pesos".

Antes de finalizar, "Coquito" disparó contra el presidente de la A.F.A., Claudio "Chiqui" Tapia, quien dijo que le "gustaría tener el clásico tucumano en la Superliga", a lo que Chiófalo caratuló como declaraciones "Desubicadas, fuera de lugar, máximo viniendo del titular de la Asociación del Fútbol Argentino", cerró el presidente, a quien acompañó en la cabecera el dirigente José Cornago.





​​​​​​​Luego fue el turno de Raúl Lazarte, encargado de seguridad de la institución, quien detalló que "Las puertas del club se abrirán dos horas antes del inicio del partido, por eso, invitamos a todos a acercarse con tiempo. Habrá un importante anillo policial en todo el vallado en la zona comprendida por las calles Hipólito Yrigoyen, San José Obrero, 12 de Octubre, Aristóbulo del Valle y Primera Junta, dentro de este espacio no deberá haber vehículos estacionados, ni montículos de escombros ni tierra y en caso de haber viviendas en construcción, las mismas deberán contar con frentes cerrados. También los comercios, dentro del vallado de seguridad, donde se expenden bebidas alcohólicas, deberán cerrar sus puertas dos horas antes del inicio del partido".

Ampliando conceptos, Lazarte destacó que "El ingreso del público visitante será desde Hipólito Yrigoyen, por Paso, hasta esta calle y Gandini. El público local lo hará desde San José Obrero, por Arias hasta 11 de Julio y/o 17 de Agosto. Allí, ambos portones de calle Arias estarán abiertos. Por último, decir que el ingreso a plateas cubiertas y descubiertas será desde Hipólito Yrigoyen, por Pringles hasta Gandini", agregó Lazarte, quien para terminar informó que "No se permitirá el ingreso con papel picado ni con rollos de papel, banderas y paraguas, como asimismo con otros elementos contundentes".

Por su parte, el contador Ariel Díaz, secretario de Economía del Gobierno de Junín y quien junto a Fabián Claudio representó al intendente Pablo Petrecca en la rueda de prensa, aseguró:

"Como responsables del Municipio, estamos muy contentos de poder acompañar al club en esta instancia tan importante. Obviamente, tenemos las mejores expectativas y ni bien Fernando (Chiófalo) le planteó esta posibilidad al intendente, nos pusimos a trabajar para que se pudiera concretar, porque sabemos que es importante para el club y para la ciudad, por eso también le agradecemos al APREVIDE y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires".

Finalmente, Díaz dijo que "Esta posibilidad está avalada por los antecedentes del club, su infraestructura e instalaciones y eso es importante destacar. Esperamos que vivamos una verdadera fiesta y como hinchas y juninenses, esperamos lo mejor en esta final. Siempre, desde el Gobierno de Junín estamos dispuestos a acompañar a este club, que es uno de los más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires", concluyó el funcionario municipal.

Ayer entrenó el plantel y hoy hay ensayo de fútbol

Ayer, el plantel profesional que dirige Iván Delfino intensificó los entrenamientos para el partido del domingo y hoy está previsto un ensayo de fútbol, en el cual el entrenador del "Verde" comenzará a delinear el equipo que recibirá al "Santo" tucumano y que tendría un solo cambio, obligado por la suspensión del capitán Luis Yamil Garnier, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y recibió una fecha de sanción.

En la víspera, el plantel comenzó su trabajo en el gimnasio del club, para luego, en lo fisico, realizar un circuito con trabajos de potencia, menos intenso que otras semanas, ya que solo hay que maneter la base de lo logrado hasta aquí. Luego hicieron remates y trabajos con pelota, para hoy comenzar a trabajar más fuerte en lo futbolístico.

Para reemplazar a Garnier, las mayores chances la tiene el experimentado Javier Capelli, mientras que también podría ocupar ese lugar Maximiliano Méndez,con menos rodaje en partidos definitorios como el que se viene.

Los demás serían los mismos que eliminaron a Brown de Adrogué el pasado domingo, aunque se vio al entrenador Delfino trabajando mucho con Nicolás Rinaldi y Renzo Spinaci, no descartándose que uno de ellos pueda ingresar para jugar al lado de Guillermo Farré, con lo cual podría dejar los once titulares el volante Nahuel Estévez, aunque ello, por el momento, no está confirmado ni mucho menos.