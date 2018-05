Racing buscará mejorar su imagen en el cierre del semestre

Cruzeiro recibirá hoy a Racing con la necesidad de ganar para clasificarse desde el Grupo E, a los octavos de final de la Copa Libertadores. El cotejo se desarrollará desde las 21.30.

La formación argentina lidera con 11 puntos y el Cruzeiro le sigue con 8, por lo que una victoria le asegurará el primer lugar del grupo y, por contra, una derrota en casa le puede dejar a expensas de la Universidad de Chile, que con 5 espera en Santiago al ya eliminado Vasco da Gama, colista con 2.

Cruzeiro llega confiado para el partido en casa luego de golear por 0-4 al Vasco da Gama, pero debe, al menos, empatar con Racing para asegurar la segunda posición.

Un triunfo del Cruzeiro le igualará en puntos con el equipo de Avellaneda pero los brasileños terminarán la fase de grupos al frente por el saldo goleador, que ya es mayor (9 x 7).

En caso de perder en casa, la segunda plaza dependerá del resultado de Universidad de Chile contra el Vasco este martes.

Racing cayó ante Colón en el cierre de la Superliga local y fue eliminado de la Copa Argentina por Sarmiento de Chaco, por lo que no pueden permitirse otra decepción.

Los dirigidos por Eduardo Coudet necesitan empatar o ganar más no perder, para terminar como primeros del grupo y así entrar con ventaja al sorteo de la segunda parte de la competencia.

El equipo argentino que ya se encuentra en Brasil no podrá contar con Renzo Saravia por un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, ni con Leonardo Sigali que tiene una distensión en su pierna izquierda y tampoco con Nery Domínguez que también está lesionado.

A ello se suman otros jugadores que apenas salen de procesos de recuperación o están con desgaste físico, como ocurre con Lisandro López, Neri Cardozo, Alejandro Donatti, Matías Zaracho y Brian Mansilla.