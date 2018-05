"Contra San Martín tenemos que estar más concentrados"

Tras la victoria frente a Brown de Adrogué que le dio la clasificación a la final, el plantel de Sarmiento descansó ayer y hoy volverá a los entrenamientos de cara al partido de ida que se jugará este domingo, en el Estadio "Eva Perón", a partir de las 15.10 y con el arbitraje confirmado de Germán Delfino, asistido por Yamil Bonfá y Ezequiel Brailovsky.

En la previa a la gran final, el entrenador del Verde brindó ayer declaraciones a El Ascenso X 3, donde comenzó a palpitar el choque contra los tucumanos.

Sarmiento, que terminó quinto en la tabla general de la B Nacional, viene de eliminar a Instituto de Córdoba y a Brown de Adrogué en el Reducido. Ahora, los dirigidos por Delfino tendrán los 180 minutos más importantes del año: definirán ante San Martín (T) el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Hasta el momento, la serie sólo tiene definido día y horario para la ida: domingo 27/5 a las 15.10 en Junín. En caso de terminar en igualdad global tras disputarse la vuelta, habrá penales.

“Para el partido contra San Martín de Tucumán vamos a tener que estar más concentrados. Es un equipo con mucha jerarquía y con una provincia detrás. No va a ser fácil jugar allá", expresó el DT.

Luego, el ex Instituto, analizó la primera mitad del año de su equipo: “El primer semestre fue muy regular. Al comienzo, el equipo no estaba fuerte en el campo de juego. Ante el primer golpe, tambaleábamos. Pero eso lo pudimos mejorar".

Por otro lado, el ex DT de Crucero del Norte se animó a hablar de la recta final de sus dirigidos: “El segundo semestre fue complicado, y cuando las cosas no están bien, la confianza no es la misma. Aprendimos mucho, fuimos mejorando partido a partido. Ahora hay que disfrutar este momento".

Para finalizar, el entrenador destacó la hazaña de sus jugadores en Adrogué: “Nunca nadie le había hecho más de dos goles a Brown en su cancha".



\LEÉ MÁS Ganó San Martín de Tucumán y será el rival de Sarmiento en la final





Ramiro Arias: "Se los puede vencer"

El defensor de Sarmiento, Ramiro Arias, se expresó de cara a la final del reducido: "Va a ser una serie pareja". En diálogo , habló sobre este presente: “Es una sensación muy linda estar en la final, sabemos la importancia de tal y nos vamos a preparar de la mejor forma”. Además, agregó: “El equipo está muy bien y quedó demostrado en los partidos”.

El domingo, el Verde tendrá que lidiar con San Martín (T), equipo con el cual perdieron 2 a 0 durante el campeonato, teniendo que definir la serie de visitante, debido a que el Ciruja obtuvo una mejor ubicación. Al respecto, el defensor sostuvo: “Se los puede vencer, va a ser una serie pareja, todos los partidos son complicados”.

Al final, el jugador que debutó en San Lorenzo, habló sobre la oportunidad de ascender a la Superliga: “El ascenso es posible, pero los dos equipos buscamos lo mismo y veremos quién lo pueda lograr”.

Gonzalo Bazán: "No importa el rival, importa lo nuestro"

El volante del Verde, Gonzalo Bazán, al término del encuentro del domingo, en Adrogué, dijo: "El primer tiempo fue parejo y en el segundo veníamos haciendo las cosas bien hasta que ellos se ponen en ventaja. Me toca empatarlo y creo que a partir de ahí el equipo se dio cuenta de que lo podía ganar".

"Fue un partido muy parejo. Ellos se agruparon bien en el fondo y por momentos a nosotros nos costó encontrar los espacios. Tenemos jugadores de una gran jerarquía y por suerte lo pudimos sacar adelante", remarcó.

Por último apuntó: "Venir a jugar acá es muy difícil pero nosotros sabíamos que íbamos a tener nuestras chances y por suerte las supimos aprovechar muy bien. Ahora nos queda una final, no importa el rival, importa lo nuestro".

Matías García: "La final contra Sarmiento será muy dura"

El cierto que durante el torneo, San Martín de Tucumán derroto a Sarmiento en Junín por 2 a 0, aunque el volante Matías García aclaró que ese antecedente "no tiene mucha relevancia porque las finales son diferentes y vamos a disputar una serie muy dura".

"Ante Agropecuario salimos a imponer nuestra idea, tal como nos pidió el técnico (Rubén) Forestello, y jugamos con tranquilidad porque sabíamos que las chances se nos iban a presentar y sólo había que aprovecharlas", indicó el volante que marcó el primer gol del conjunto tucumano, que el domingo se impuso por 3 a 0 y avanzó al partido decisivo.

Habló Claudio Bieler y también el ex volante de Sarmiento, Walter Busse

Claudio Bieler, capitán goleador y figura del conjunto tucumano, valoró la campaña de San Martín que tendrá una nueva chance de llegar a la Superliga -la primera la desaprovechó en la fase regular al perder en la última fecha ante Brown de Adrogué- porque "es muy difícil jugar en esta categoría, pero nosotros salimos adelante con trabajo y esfuerzo".

"Jugar esta final me llena de orgullo", afirmó Bieler, quien destacó el apoyo de los hinchas al señala que "siempre llenan nuestra cancha y trataremos de aprovechar ese respaldo para conseguir el ascenso".

"Lo que se vive en Tucumán sucede en pocos lugares: es impresionante", señaló el ex Sarmiento Walter Busse, otro que resaltó el clima que hubo esta noche en La Ciudadela, donde más de 25.000 personas alentaron al conjunto tucumano.

El ex jugador del Verde, entre otros clubes, consideró que la ventaja de San Martín sobre sus rivales que "tratamos de jugar siempre igual, no importa el rival ni el escenario, porque tenemos jugadores para hacerlo".