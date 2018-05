Fundación

El Club Defensa Argentina fue fundado el 1 de julio de 1926, y ese grupo de hombres de condición humilde del barrio Las Morochas, que les gustaba de alma el fútbol, fueron C. Payrau, Rafael Cirulli, A. Bongiorni, Juan Rasso, J. Tomino, N. Perrone, José Tamburri, J. D´Anunzio, A. Bottazzi, E. Cava, José Pose, C. Bassano, J. S. Pierre, I. Delón y Eduardo Gómez.

Afiliación

La entidad se afilió a la Liga Deportiva del Oeste en el año 1928 participando con divisiones inferiores, y así fue escalando hasta llegar a los ascensos de categorías de privilegio.

Su fútbol

Siguió haciendo historia futbolística como club modesto de barrio, llegando a realizar una unión con el Club Junín en el año 1935, llamándose Unión Defensa Junín, hasta que se separaron en 1937; desde ese día el Club Junín no intervino más en los campeonatos de fútbol. Luego Defensa no participó en 1938 por no tener su campo de deportes.

Sede

La sede social se adquirió en 1944 en los terrenos ubicados en Lartigau, Julio A. Roca (hoy Benito de Miguel) y Mayor López, a los señores José D´Anunzio, María S. de Julio y los hermanos Carboni. En 1945 inaugura la pista de baile y así siguió creciendo con la construcción de distintas dependencias.