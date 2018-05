Defensa Argentina: Con el empuje de su gente

El Club Defensa Argentina fue noticia hace poco por un corte de luz. Al conocerse el problema, esta querida institución de nuestra ciudad recibió un apoyo inmediato y el inconveniente se solucionó.

En diálogo exclusivo con Democracia, el presidente de Defensa, Gastón "Petete" Freda habló del percance con la energía, contó cómo se solucionó y también repasó el trabajo y las proyecciones para el presente año.

- ¿Cuál es la actualidad del Club Defensa?

- Bien, venimos de solucionar un problema que sufrimos con la electricidad. Resulta que cuando voy a pagar me dicen que el club estaba anotado como tarifa comercial. Nadie se había dado cuenta y nos estaban cobrando como luz comercial. La ley dice que los clubes de barrio tienen que tener una tarifa especial. La cuestión es que nos cortaron la luz, nosotros de alguna manera lo hicimos púbico y a partir de ahí comenzamos a recibir llamados de gente que nos ayudó a solucionar el tema. Entre los llamados, hablé con el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Ariel Díaz; también me llamó el secretario de Deportes, Daniel Pueyo; y al rato ya estábamos reunidos con el gerente de Eden (Alejandro Biancosino) y por suerte pudimos solucionar el tema. Nos reconectaron el servicio, armamos un nuevo plan de pagos y por suerte el tema se solucionó.



- O sea que se solucionó en poco tiempo.

- En menos de 24 horas ya tuvimos reconectado el servicio. No me quiero olvidar de nadie, Valeria Arata también se hizo presente para dar una mano. También intervino la Defensoría del Pueblo, la Liga Deportiva del Oeste, los clubes afiliados. La verdad que fue un respaldo masivo. Habremos estado un día sin luz. Parece poco pero nosotros tenemos un problema, que no tenemos cloacas, entonces la bomba de agua, que es eléctrica, no anduvo y los chicos no podían tomar agua. Lógicamente tuvimos que suspender un entrenamiento pero al otro día retomamos con normalidad. Por suerte el problema se solucionó rápido.

Habremos estado un día sin luz. Parece poco pero nosotros tenemos un problema, no tenemos cloacas, entonces la bomba de agua, que es eléctrica, no anduvo y los chicos no podían tomar agua.

Tenemos en carpeta la idea de construir un tapial y de ponerle luces a la cancha. Pero bueno, hoy es bastante difícil. La mayoría de los esfuerzos están en mantener lo que ya hemos logrado y de que a los chicos no les falte nada.

- ¿Cómo arrancaron el año deportivo?

- Por suerte muy bien, en inferiores nuevamente hemos podido presentar todas las categorías y en primera división hicimos un cambio de técnico (Rubén Albarello) que por suerte ha renovado un poco el ánimo de todos. Arrancamos bien. También sumamos un gran "profe" como lo es Raúl Verdi, quien asumió como técnico del equipo de fútbol femenino y también trabaja con los chicos de las inferiores.

- ¿Se puede proyectar una obra en estos momentos?

- Es muy difícil, nosotros hoy en día no. Tenemos en carpeta la idea de construir una tapial y de ponerle luces a la cancha. Pero bueno, hoy es bastante difícil. La mayoría de los esfuerzos están en mantener lo que ya hemos logrado y de que a los chicos no les falte nada. Ser dirigente deportivo en este momento es muy difícil. En mi caso yo siempre tengo un gran acompañamiento. Está José Colantonio, Walter Ullua, Néstor Coria, cuento con un grupo de padres muy responsables también, está más que claro que solo no se puede hacer nada. Por suerte pudimos terminar con obras que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo hoy contamos con una cancha hermosa, el césped está excelente; tenemos un lindo sistema de riego y la verdad que en ese sentido estamos muy conformes.



- Defensa es uno de los clubes con merendero ¿Cómo viene este proyecto?

- Este mes arrancamos. Arreglamos con el municipio que ellos nos dan la leche, el cereal, el cacao y el azúcar; y del resto nos encargamos nosotros. La idea es que los chicos vengan tres veces a la semana. Hoy en día sabemos que todo cuesta mucho, pero nosotros seguimos estando. Trabajamos sabiendo que no estamos solos y que cuando ocurre algo la gente está, aparece, como ocurrió con el problemita que tuvimos con la luz. Así que solo me resta agradecer a todos los que colaboran siempre para que Defensa siga en pie.