BAP y Defensa Argentina sumaron de a tres en el arranque de la segunda fecha

Con dos partidos, ayer arrancó la segunda fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el estadio de Mariano Moreno, el local cayó por 3 a 2 frente a Defensa Argentina; mientras que BAP venció en su cancha a Deportivo Baigorrita por 2 a 0.

Sin dudas que el choque de Moreno frente a Defensa fue para alquilar balcones. El Albinegro y el Celeste jugaron un verdadero partidazo, donde hubo cinco goles, dos expulsados y unas diez tarjetas amarillas.

En la acción, "Defe" lo arrancó ganando con el tanto de Ignacio Luluaga a los 27 minutos de la etapa inicial pero Moreno lo iba a dar vuelta en ese primer tiempo con el tanto de Luciano Giulio a los 33 y con el gol en contra, a los 38, de Braian Pacri.

En el complemento Defensa adelantó sus líneas y con un gran empuje dio vuelta el resultado. Matías Kenan lo empató de penal y a los 40 otra vez "Nacho" Luluaga marcó el segundo de su cuenta personal y el tercero para que Defensa festejara una gran victoria.

En el otro choque BAP le ganó bien al "Depor" con anotaciones de Nicolás Herrera, a los 34 del PT; y de Tomás Lobatto, a los 15 del complemento.

La segunda fecha cierra hoy con los siguientes partidos: a partir de las 15.30, juegan Sarmiento vs. Villa Belgrano (cancha de Defensa), Origone vs. Jorge Newbery, Rivadavia de Lincoln vs. River (J) y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín. Cabe recordar que tiene jornada libre el Club Independiente de Junín.

También hoy continuará disputándose la segunda fecha del Torneo de Inferiores Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale" con los siguientes partidos:

Hoy

Sarmiento vs. Villa

(cancha de Defensa)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Baigorrita

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30

Origone vs. Newbery

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En esta segunda fecha quedará libre el Club Independiente de Junín.