Atlético Tucumán igualó en Paraguay y clasificó a octavos de final

Atlético Tucumán dio ayer un paso adelante en la Copa Libertadores, al conseguir el punto que le aseguraba los octavos de final con su 0-0 como visitante de Libertad en Paraguay.

El Decano, que jugó los últimos 50 minutos en inferioridad numérica por la expulsión del guardavalla Alejandro Sánchez.

Alan Benítez fabricó la primera clara pero se topó con el arquero de los tucumanos Alejandro Sánchez. Y la acción más extrema del encuentro se dio a los 38 de la primera mitad, cuando el guardameta decano bajó de un patadón afuera del área a Antonio Bareiro, que se escapaba solo, y se ganó la roja. Lo reemplazó el juvenil Franco Pizzicanella.

Después, Santiago Salcedo pegó un tiro libre en el palo para el local, aunque la intensidad del anfitrión fue en declive y los de Ricardo Zielinski no querían saber nada con arriesgar, a cuentas de que en Uruguay ganaba Peñarol y un paso en falso significaría que les arrebatara el boleto.

De esta manera, el Decano seguirá su camino en la máxima competencia continental y Libertad conservó el primer lugar del Grupo C. Peñarol, que superó a The Strongest 2-0, deberá conformarse con la Sudamericana.