Citaron a Gago para que declare sobre la polémica con Rapallini

Como consecuencia de sus dichos acerca del trato del árbitro Fernando Rapallini con sus compañeros durante el partido del último sábado entre Boca y Huracán, Fernando Gago fue citado a declarar por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

El capitán de Boca deberá presentarse hoy a las 18 a brindar su testimonio sobre lo acontecido en Parque Patricios, aunque como integra la lista de concentrados para el partido que Boca tiene mañana frente a Alianza Lima, por la Copa Libertadores, es factible que no concurra al edificio de la AFA y presente un escrito.

Si bien no fue informado por el árbitro Rapallini, el Tribunal de Disciplina abrió una actuación sumarial para esclarecer el hecho, captado por las cámaras de TV.

“El árbitro nos faltó el respeto”, dijo Gago en declaraciones posteriores al 3 a 3, y avisó que haría una denuncia formal para que el hecho se investigue. “Puede cobrar bien o mal, pero la falta de respeto no la voy a tolerar. Voy a hablar con los dirigentes para que estas cosas no pasen. No lo podemos permitir los jugadores. Hay discusiones, hay un montón de cosas dentro del fútbol que quedan dentro de la cancha, pero esto no. Nunca hablo de los árbitros, te pueden favorecer o jugar en contra, pero la falta de respeto no”, resumió.

Durante el partido, Pintita advirtió que el árbitro Fernando Rapallini se comportó de manera inadecuada con sus compañeros, al punto que le avisó a los Mellizos Barros Schelotto y también a Hugo Nervo, capitán de Huracán, que estaba dispuesto a retirar al equipo de la cancha si el juez se excedía de nuevo. “Nos está boludeando..., que hacemos tiempo, que somos malos, que estamos afuera” se llega a leer de los labios del volante cuando le explica la situación inédita a Guillermo.

Incluso, el lunes el presidente de Boca Daniel Angelici declaró en sintonía: “Gago sintió que Rapallini le faltó el respeto a sus compañeros”.