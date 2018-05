“Hacer un buen Mundial es estar entre los 4 primeros”

Lionel Messi , la figura de la selección, contó en una entrevista con TyC Sports sus sensaciones antes del Mundial Rusia 2018 que comenzará en un mes. El capitán de la Argentina señaló que para él, una buena Copa del Mundo sería “terminar entre los cuatro mejores”.

“Hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro mejores. Merecemos estar ahí por la historia que tenemos”, dijo Leo. Y al ser consultado por las ganas de ser campeón, respondió: “Es un deseo de todos los que venimos en esta última década. Lo sentimos como un deseo, no como una obligación. No tenemos la obligación con nadie. Somos los primeros en querer eso”.

Al referirse a la derrota en la final del Mundial en Brasil 2014, recordó: “Una lástima pero bueno, se hizo lo que se hizo. Y llegamos a la final”.

Sobre su parte más personal, Leo admitió que hoy está más suelto a la hora de hablar. “Siempre dije lo que pensaba y siempre fui sincero en todo. No me gustaba el tema de hacer notas, me costaba. Y hoy estoy más tranquilo, más relajado a la hora de hablar. Hoy me muestro tal como soy. No tengo nada que ocultar ni que esconder”.

Lionel Messi no duda: las selecciones candidatas a ganar en el Mundial son Brasil, Alemania, Francia y España. La Pulga explica su elección: “Brasil llega muy bien. Como grupo funciona perfecto. Se cierra muy bien atrás y después te saca la contra y te liquida con Neymar, Coutinho, Gabriel Jesús que son rápidos”.



Con respecto a España, remarcó: “Juegan muy bien, tienen un juego distinto al de Brasil, son muy vistosos. Igualmente, en el 6 a 1 tuvimos un primer tiempo muy bueno, merecimos más. Los primeros goles de ellos fueron jugadas aisladas. Pero el 6-1 nos hizo mal para lo que viene”.

“Francia y Alemania también son candidatas. A Francia le juega en contra que por ahí tiene muchos jóvenes. Y Alemania ya sabemos lo que puede dar”, explicó.

Sobre Jorge Sampaoli, el DT de la selección, señaló: “Todo lo que hace lo vive con intensidad y le pone todo a lo que hace a los entrenamientos, en el día a día, en las charlas. Te da toda la información que necesitás para cada partido”. “Lo del ‘mejor de la historia’ me lo había dicho personalmente y públicamente fue sorpresa”.