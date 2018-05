A 30 días del Mundial, Sampaoli dio la lista de 35 jugadores

El entrenador Jorge Sampaoli oficializó la lista de 35 jugadores preseleccionados de la Selección argentina para el Mundial de Rusia 2018, con cuatro futbolistas que no habían sido parte de su proceso: Franco Armani, Ricardo Centurión, Cristian Ansaldi y Rodrigo Battaglia.

A través de las redes sociales de la Selección argentina, los futbolistas fueron reservados de esta forma ante la Fifa, hasta que Sampaoli decida anunciar los 23 convocados definitivos, lo que ocurrirá el próximo lunes con una conferencia de prensa en Ezeiza, antes de iniciar los entrenamientos en el predio “Julio Grondona” de Ezeiza.

El borrador de Sampaoli ya estaba escrito hace rato, con más certezas que dudas, y poco espacio para las sorpresas que siempre aparecen en la recta final.

Sobre todo después que el entrenador, en la última gira por Europa, había asegurado que existían pocas chances para hacer una convocatoria de un jugador que no había estado en su proceso que recién cumplirá un año y donde utilizó 55 futbolistas.

Pero ante la publicación de la lista preliminar, aparecen el arquero de River Franco Armani y el extremo de Racing Ricardo Centurión, con serias chances incluso de estar en la convocatoria definitiva para Rusia 2018.

Su soberbio nivel en la Superliga y la Copa Libertadores, más la presión que siempre ejercen hinchas y medios, volcó la balanza del lado de Armani (que le ganará la pulseada a Nahuel Guzmán) y Centurión (que será alternativa para desequilibrar por las bandas).

Dentro de esas “sorpresas”, también se deben incluir al mediocampista Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa de Portugal) y el defensor Cristian Ansaldi (Torino de Italia).

Esta es la lista de citados definida por Sampaoli: Arqueros, Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Nahuel Guzmán, Franco Armani.

Defensores: Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Federico Fazio, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Cristian Ansaldi.

Mediocampistas: Lucas Biglia, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Rodrigo Battaglia, Ricardo Centurión, Ángel Di María, Diego Perotti, Maximiliano Meza.

Delanteros: Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Cristian Pavón.