Aumenta la expectativa, crece el sueño de volver

Sarmiento atraviesa nuevamente por un momento histórico. Mañana, a partir de las 15.10, recibirá a Brown de Adrogué con la presión que representa tener que ganar. Y no queda otra porque para esta instancia el Verde ya no cuenta con la ventaja deportiva, plus que le había permitido frente a Instituto de Córdoba empatar y llegar a esta instancia.

En definitiva, ahora la historia será bien distinta. El primer choque de la serie será mañana, en el "Eva Perón", donde se espera que un gran número de simpatizantes llene el estadio del Verde para alentar al equipo de Delfino.

De cara al partido de mañana, desde la comisión directiva de Sarmiento anunciaron que se cobrará un bono contribución de 70 pesos. Al respecto, indicaron: "Abonar un extra significa que estamos en el buen camino, que algo importante está sucediendo, que algo importante nos estamos jugando".

Agregan: "En un torneo de 25 equipos, solo 4 estamos en competencia activa, puntualmente en instancias de semifinal por un ascenso a la Superliga Argentina, la tan anhelada Primera División".

El comunicado también sostiene: "El bono contribución es un aporte de nosotros los socios, si el club es de los socios. Si nosotros no aportamos, quién pretendemos que lo haga".

Por último, se argumenta: "Repasemos, la cuota social no aumenta desde el mes de enero de 2017. En su momento se incrementó la cuota en un 30%. Un socio categoría activo abonaba en diciembre 2016 un valor mensual de $ 170, desde enero 2017 abona $ 220 mensuales y al día de la fecha el mismo socio activo sigue abonando $ 220. Es decir que se mantuvo la cuota 17 meses sin aumento. Por eso entendemos que el bono contribución es necesario, un ingreso genuino del socios para nuestro club".