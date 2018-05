Falleció el ex futbolista uruguayo Hugo Guerra

El ex futbolista uruguayo Hugo Romeo Guerra, recordado por su paso en Boca Juniors, murió en la madrugada de ayer en su casa de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, a los 52 años.

El ex jugador de Boca había ido a jugar al fútbol como todos los jueves y cuando llegó a su hogar sufrió un paro cardíaco que provocó su deceso.

El deportista, que se retiró en 2003, es recordado por aquel gol de nuca a River sobre el final de un Superclásico.

Nacido en Canelones, Uruguay, el 18 de marzo de 1966, arrancó su carrera en Peñarol, llegó al fútbol argentino en 1989 para arribar en Gimnasia y Esgrima de La Plata; y luego pasó por Huracán (95/96) y Boca.

El recordado gol de nuca. Sucedió en la Bombonera en el Superclásico contra River. Guerra, quien disputó 12 partidos convirtiendo 5 goles en ese campeonato, protagonizó uno de los sucesos inolvidables para los hinchas de Boca.

El partido iba 2 a 2 ( con goles de “Tito” Pompei y Gabriel Cedrés para Boca y el chileno Marcelo Salas y Juan Pablo Sorín para River) cuando el centro de Mauricio Pineda fue directo al área y el delantero, que estaba de espalda al arco, saltó y le dio el nucazo. El “Mono” Burgos, no pudo retener el tiro y Boca festejó.